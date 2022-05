À partir d'Italie où il a pris part à un Forum international axé sur la stratégie européenne en direction des pays du Sud, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a confirmé la fiabilité de l'Algérie en tant que fournisseur de gaz à l'Europe. Il ne lui était pas difficile de convaincre ses interlocuteurs pour la simple raison qu'il n'existe aucun exemple du contraire. Pas un incident n'a été relevé par les partenaires de l'Algérie. Même après l'attaque terroriste du site gazier de Tiguentourine en 2013 qui a vu la production nationale amputée de 10% de ses capacités. On peut remonter plus loin dans le temps, en pleine crise sécuritaire, durant la décennie des années 90, et un affaissement considérable des revenus du pays, l'Algérie a fait face à ses obligations et poursuivi l'alimentation de ses partenaires en produits énergétiques. Cela est un fait établi. Les assurances d'Arkab sont les bienvenues pour les Européens qui, guerre en Ukraine oblige, semblent enfin découvrir la possibilité d'engager un partenariat fructueux et bien plus sûr avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Il va de soi que leurs motivations sont prioritairement liées à l'approvisionnement en énergie. Ils regardent en direction de l'Algérie pour suppléer au gaz russe. Ils savent cependant que cela ne suffira pas. Alors, ils élargissent le spectre. Car, disons-le franchement, l'Algérie est certes un acteur stratégique du continent noir, mais les Occidentaux regardent aussi par-dessus leur épaule, histoire de s'assurer de la fiabilité d'un autre grand géant d'Afrique. Le Nigeria, dont les réserves en gaz sont gigantesques est un fournisseur, tout aussi important que l'Algérie. Et le projet du gazoduc transsaharien prend un intérêt particulier aux yeux des Européens. En effet, l'Algérie et le Nigeria sont en mesure de garantir une partie non négligeable de la sécurité énergétique du Vieux Continent. L'apport du tandem africain ne se limite pas au gaz. Même dans les énergies renouvelables, ils sont incontournables, au même titre que d'autres pays du continent noir. La production du fameux hydrogène vert, le développement du Solaire et autres formules garantissant une énergie inépuisable est actuellement très largement envisageable en Afrique, plus qu'ailleurs sur la planète. Les gouvernements africains ont la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'Histoire afro-européenne. Dans un passé pas si lointain, les deux continents ont connu l'esclavage et la colonisation dans le sens que l'on sait. Il est, aujourd'hui, temps d'ouvrir une autre page qui fera des Africains les seuls maîtres de leur destin.