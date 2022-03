Ooredoo a tenu, le 8 mars dernier, son Assemblée générale annuelle, au cours de laquelle les actionnaires ont approuvé le rapport sur la gouvernance de l'entreprise et ses bilans financiers, après attestation de ses résultats financiers de l'année 2021. Les actionnaires ont également approuvé la recommandation du conseil d'administration sur l'attribution de 0,30 rials aatari (QAR) par action. Cheikh Faisal Bin Thani Al Thani, président du conseil d'administration (PCA) de Ooredoo, a déclaré que le Groupe a réalisé, en 2021, des performances solides grâce à la stratégie prudente de l'entreprise et à son ambitieux programme de transformation. Il a également évoqué les réalisations de 2021, qui ont permis de clore l'année dans une situation financière stable tout en rappelant «l'introduction de nouveaux services aux clients, entreprises et particuliers.» Il dévoilera que «les revenus ont augmenté de 4% en 2021 atteignant 30 milliards (mds) de QAR et de solides performances domestiques, pour l'entreprise, ainsi qu'en Indonésie et en Tunisie. Hors effet de change, le chiffre d'affaires aurait augmenté de 7%.Porté par la croissance en Indonésie, au Koweït et en Algérie, le Groupe a atteint 13 mds de QAR, tandis que la marge bénéficiaire a augmenté de 42% à 44%. Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires d'Ooredoo ont augmenté de 61%, hors impact des taux de change qui ont été partiellement compensée par les gains obtenus, grâce à l'accord de cession bail de tours de télécommunications par Indosat Ooredoo. Le nombre de clients a dépassé 121 millions grâce aux performances réalisées par l'Indonésie, Oman, l'Algérie et l'Irak. Le groupe Ooredoo dispose de fortes réserves de trésorerie et de hauts niveaux de liquidité. Le flux de la trésorerie disponible a augmenté de 30%, pour atteindre 8,2 mds de QAR. La fusion d'Indosat Ooredoo avec CK Hutchison, qui a donné naissance à une nouvelle société, Indosat Ooredoo Hutchison, devient ainsi le deuxième opérateur de télécommunications le plus puissant en Indonésie. En 2021, la société a signé un accord de vente et de location de tours de télécommunications, les plus grandes du genre en Asie, d'une valeur de 750 millions de dollars. La confiance des institutions financières et des entreprises mondiales en la stratégie et les performances de Ooredoo a été démontrée par son émission obligataire d'un md de dollars, en avril 2021. C'était la première émission depuis cinq années et la réaction du marché. Ce qui a provoqué l'accroissement du niveau de confiance institutionnelle en Ooredoo, c'est l'obtention des évaluations élevées des agences internationales de classement. Plusieurs points ont été approuvés lors de l'assemblée générale annuelle, dont on peut citer la lecture et l'adoption du rapport du conseil d'administration sur la société, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et l'approbation, après débats des résultats financiers, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. D'autres points ont également été adoptés, comme l'accord sur les modifications des statuts de la société, pour se conformer à la loi sur les sociétés commerciales.