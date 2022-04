En réponse à la question relative à la possibilité d'augmenter les exportations de gaz algérien vers l'Europe, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab a répondu que «en cas où des quantités supplémentaires sont disponibles, elles seront proposées sur des marchés Spot (à court terme) sans discrimination entre les clients». «l'Algérie qui est un producteur et exportateur historique de gaz, reste liée à ses partenaires et clients par des contrats à long terme», a-t-il réitéré, relevant que «l'Algérie est reconnue par tous ses partenaires et clients comme un partenaire fiable, et a toujours honoré ses obligations, même dans les circonstances les plus difficiles».

Le ministre qui s'exprimait dans un entretien accordé au site électronique «Algérie maintenant», a souligné que «le secteur est confronté au défi de garantir la demande intérieure de gaz naturel, qui ne cesse d'augmenter». Il a rappelé que «le montant alloué au programme d'investissement de Sonatrach, durant la période 2022-2026, avoisine 39 milliards de dollars, dont 70% pour le secteur de l'exploration et de la production (27 milliards de dollars) et 20% pour le raffinage et la pétrochimie (8 milliards de dollars)». «Ce programme comprend plusieurs projets structurants, dont certains sont en cours de réalisation ou à l'étude», a-t-il indiqué. Dans ce cadre, il a souligné que la valorisation des ressources en hydrocarbures constitue l'une des «priorités du secteur», qui vise à convertir plus de 50% de la production primaire d'hydrocarbures, contre 32% actuellement.

Il a en outre fait savoir que «les pourparlers menés actuellement par le groupe Sonelgaz est avec plusieurs pays africains, dans le domaine de la distribution d'électricité et de gaz, ont abouti jusqu'à présent à la signature de protocoles d'accord avec des entreprises opérant dans le secteur de l'électricité en Libye, Mauritanie et Guinée équatoriale». S'agissant du projet de phosphate intégré, (le fruit d'un partenariat entre la société Asmidal (filiale de Sonatrach), le Groupe Manal et deux sociétés chinoises avec un investissement de l'ordre de 7 milliards Usd), il a expliqué qu'il avait atteint un stade suffisant de maturité et sera mis en oeuvre selon un plan en trois phases, chacune d'une durée de 5 ans. Sa réalisation sera accompagnée d'un autre projet dans la région de l'El Aouinet (Tébessa) relatif à la fabrication de produits de phosphate», a-t-il affirmé. La production du projet l'El Aouinet devrait démarrer en 2023, selon le ministre, qui prévoit un chiffre d'affaires annuel de 260 millions de dollars. Quant au projet de la mine de zinc et de plomb à Oued Amizour, qui contient des réserves exploitables estimées à 34 millions de tonnes, avec une production annuelle estimée à 170 000 tonnes de concentrés de zinc, et 30 000 tonnes de concentrés de plomb, il a fait état de «la prise de mesures nécessaires pour réunir les conditions de lancement du projet, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité et à la protection de l'environnement». Concernant le projet de Ghar Djebilet (Tindouf), il a indiqué que «la possibilité de démarrer l'exploitation cette année (2022) et d'exporter du fer brut vers la Chine a été étudiée». Ces premières opérations commerciales se dérouleront à partir des installations pilotes et après confirmation de bruts concentrés et de poudre de fer (avec une capacité de production de 50 mille tonnes/an chacune), avant que le projet n'entre dans la phase d'exploitation à grande échelle avec une capacité d'extraction annuelle de 40 à 50 millions de tonnes de fer brut. Cela nécessite la réalisation d'installations, dont le coût varie d'un milliard à 1,5 milliard de dollars par an sur une période allant de 8 à 10 ans. Outre ces projets, il est prévu de doubler la production d'or et d'argent durant l'année en cours, selon le ministre.