Mardi noir pour les prix du pétrole? Ça en prenait, en tout cas, le chemin, hier en séance. Ils avaient pourtant démarré la semaine qui a débuté lundi plutôt à la peine terminant cependant pratiquement à l'équilibre. Hier, en début d'après-midi, ils semblaient vouloir se présenter sous un meilleur jour avant qu'ils ne cèdent à nouveau du terrain. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre se négociait à 90, 29 dollars à 15h00 soit 1,35 dollar de moins que la veille. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en novembre, cédait pour sa part 1,77 dollar à 83, 69 dollars. Les prix du pétrole plongent à nouveau. Ils sont pris dans cette spirale qui entoure la demande mondiale de Brut. Une incertitude qui les plombe. Au point de les mettre réellement à mal. Le baril fait preuve malgré tout d'une résilience remarquable. Les prix du pétrole continuent de se stabiliser autour de 90 dollars le baril, note Craig Erlam, analyste pour Oanda. Et ce sont les deux premières économies du monde qui donnent le la. Les craintes se cristallisent en effet autour des restrictions sanitaires de la Chine et de sa politique zéro Covid. Le président Xi Jinping s'est engagé à poursuivre cette stratégie que le pays a imposé depuis le début de la pandémie et qui a occasionné un brutal ralentissement de l'économie chinoise. Il faut rappeler, en effet, qu'un confinement strict a été imposé en avril dernier Shanghai, capitale économique chinoise, de 25 millions d'habitants, qui a affronté sa pire flambée de Covid-19 depuis 2 ans. Un blocage qui a ralenti la demande de pétrole dans l'Empire du Milieu, premier importateur mondial de brut. Confrontée à une hausse des cas de Covid-19, la ville côtière de Sanya, en Chine, a décrété samedi 6 août 2022 un confinement, en pleine saison touristique et a drastiquement réduit les transports publics. Alors que l'économie chinoise se remet lentement du confinement de Shanghai 1,7 million d'habitants ont été placés en confinement dans la province de l'Anhui (Est). Ces confinements chinois sont un coup dur pour la demande mondiale, il faut noter que la Chine est le premier importateur mondial de brut. «En d'autres termes, il y a actuellement très peu de lumière au bout du tunnel économique de la Chine», énorme pays consommateur de brut, souligne Stephen Brennock, de PVM Energy. «C'est une mauvaise nouvelle pour les perspectives à court terme de la demande de pétrole du pays. Depuis le début du millénaire, la Chine a été le principal moteur de la croissance de l'économie mondiale et de la demande de pétrole», a-t-on indiqué. Il faut rappeler que l'Opep, l'AIE (l'Agence internationale de l'énergie) et l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) tablent sur une demande moins robuste que prévu en 2022 et 2023 dans leurs rapports mensuels respectifs sur le marché de l'or noir, publiés la semaine dernière. Les cours de l'or noir doivent de surcroît faire face à la démarche des Etats-Unis, première économie de la planète, qui n'ont pas renoncé à les faire baisser. L'administration du président américain Joe Biden s'est entretenue avec des entreprises du secteur de l'énergie alors qu'elle envisage d'utiliser les réserves stratégiques de pétrole (SPR) pour faire baisser les prix du carburant et soutenir la demande à long terme pour les producteurs, rapporte la presse qui cite deux sources au fait de ce dossier. Les Etats-Unis se préparent également à libérer environ 40 millions de barils supplémentaires de pétrole de leur réserve stratégique, ce qui pourrait être annoncé prochainement, a déclaré une troisième source. Le successeur de Donald Trump veut faire baisser les prix avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis en novembre dans l'espoir de séduire les électeurs. Reste à savoir quelle direction prendront les prix lorsque la baisse de la production de l'Opep+ de 2 millions de barils par jour décidée le 5 octobre à Vienne rentrera en vigueur le 1er novembre? Les cours de l'or noir pourront aussi compter sur la mise en oeuvre de l'embargo européen qui va entrer en scène le 5 décembre prochain. Le suspense est garanti.