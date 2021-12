Quelles sont les démarches qui cristalliseront, sur le terrain de la réalité, les recommandations issues des travaux de la Conférence nationale sur la relance industrielle? Comment va-t-on synthétiser toutes ces propositions et les traduire en plan d'action et d'organisation sur le terrain? Quelle sera la feuille de route de chaque département ministériel? Les opérateurs, les experts, les représentants du patronat vont-ils voir leurs propositions consacrées dans la feuille de route globale? Autant de questions, somme toute, logiques et légitimes, qui gagneront à être posées, si la célérité est au rendez-vous. C'est, en tous cas, une situation qui illustre l'impatience et les attentes des observateurs, des opérateurs, responsables transversaux et d'experts qui espèrent voir émerger une nouvelle ère dans le secteur de l'investissement industriel. Tous ceux que nous avons abordés au cours de cette Conférence nationale sur la relance industrielle sont unanimes à s'interroger autour des suites à donner à ces manifestations. Si certains semblent avoir été convaincus par les mesures annoncées par le président de la République, et la véracité de ses intentions, il n'en demeure pas moins qu'il subsistera toujours ce doute au sujet des mesures qui sanctionneront cette Conférence nationale. Aujourd'hui, il faut joindre le geste à la parole, s'accorde-t-on à dire du côté des participants. D'aucuns ont encore ces souvenirs du mois de mai 2021, où les déclarations fracassantes et sans complaisance de Réda Tir, président du Cnese, ont accablé l'Exécutif de Abdelaziz Djerrad, alors Premier ministre.

Le constat est accablant sur tous les plans. «Seulement le tiers des actions inscrites dans les recommandations de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle, tenue en août 2020, a été réalisé», notait le 2e rapport d'évaluation de la mise en oeuvre des actions issues de cette conférence du Cnese. Il va sans dire que la réédition d'un tel scénario, reviendrait à sonner le glas, soit de l'ensemble ou d'une partie de l'Exécutif actuel.