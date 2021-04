Cap sur le Sud. C'est l'une des orientations majeures du plan de relance de l'économie nationale. Hormis l'opération de désenclavement des zones d'ombre et leurs transformations en zones créatrices de richesse, l'Etat est en train de mettre les bouchées doubles pour assurer les mécanismes nécessaires, à une exploitation efficiente des potentialités des régions du Sud, et ce, à travers des mesures de facilitations spécifiques et en adéquation avec les vocations de ces régions, notamment la transformation agricole, l'élevage et le stockage. Dans ce contexte, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Abdelhamid Hemdani a rappelé, mardi à Tamanrasset, que «son secteur accordait plusieurs facilitations aux investisseurs désirant exercer des activités de production ou de transformation des produits agricoles ou autres connexes dans les wilayas du Sud. Il n'existe aucun empêchement ni une barrière pour ceux qui désirent investir dans le domaine de la production agricole ou la transformation des produits agricoles, étant donné que toutes les facilitations existent et la rareté du foncier industriel au Sud ne peut être invoquée».Autant d'atouts qui ne manqueront pas d'encourager les investisseurs de tenter l'expérience du Sud, d'autant plus que la demande en matière de transformation, de refroidissement et de stockage, est grande. Il faut dire, que les infrastructures existantes, ne permettent pas l'émergence d'une dynamique de production et d'exportation à la hauteur des richesses que renferment ces régions. Cela étant, avec les nouvelles ouvertures économiques, commerciales et administratives, cette problématique pourrait se dissiper si les vrais leviers économiques sont activés et les verrous administratifs et juridiques levés. À cet effet, le ministre est revenu sur l'importance des outils de la nouvelle technologie mis à la disposition des opérateurs, pour leurs permettre de prendre un départ solide basé sur une réelle étude du marché. Évoquant «le rôle du portail numérique du secteur et le site électronique de l'Office de développement de l'agriculture saharienne dans l'assouplissement des procédures relatives à la concrétisation de ces investissements». Ces derniers se déclinent à travers les activités de transformation, de production, et de stockage, qui seront les bases des opérations de troc, réglementées par «l'arrêté interministériel relatif au commerce de troc du 2 juillet 2020, fixant un total de 36 produits autorisés à être introduits à partir du Mali et du Niger, mais sans interdire l'entrée d'autres produits», a précisé Hemdani soulignant qu'«il n'y a aucune décision officielle qui interdit l'entrée des produits autres que ceux fixés dans l'arrêté, hormis les dattes».Il va sans dire que ces dispositions d'ouvertures, représentent de précieuses opportunités de création d'emplois, d'amélioration du cadre de vie des populations du Sud et du climat d'investissement. Ce sont précisément les besoins majeurs des régions du Sud, qui souffrent d'une grande faiblesse en matière de développement et d'investissements, et qui demeurent dans la grande nécessité de faire valoir leurs capacités et contribuer aux grandes opérations et impacter le redressement de l'économie nationale. Dans cet ordre

d'idées, le ministre de l'Agriculture a clairement expliqué à travers l'exemple de l'opération de distribution des viandes rouges à partir des wilayas du Sud vers le Nord du pays, que «les autorités ont pris récemment une décision qui autorise cette opération, mais elle nécessite des investissements pour la création des abattoirs et des chambres froides et le transport avec l'association des éleveurs».