Il y a des moments où le rassemblement devient prégnant et presque obligatoire. Yennayer,le Nouvel An berbère donne l'opportunité, et est de surcroît,le rendez-vous idéal, pour que tous les Berbères, les Imazhighen situés à travers le monde puissent communier tous ensemble leur joie et leur identité profonde. Cette identité issue et pétrie d'une histoire plurimillénaire exprime à travers la célébration de Yennayer tout ce qu'elle véhicule de sentiments de fraternité et de solidarité.

Bien que la culture berbère et amazighe ait traversé les siècles, les principes régissant sa civilisationn n'ont pris aucune ride. À travers elle, les traditions sont toujours vivantes et modernes.Yennayer, patrimoine commun de la pluralité berbère méditerranéenne et africaine, vient célébrer la fin de l'hiver et accueillir le début du printemps. Ce Nouvel An s'appuie sur le calendrier agraire. À travers Yennayer, les Imazighen mettent également en lumière des valeurs de liberté, de respect de l'environnement et du bien vivre ensemble.

Evoquer Yennayer, ce moment culturel et festif, c'est également honorer les racines africaines et méditerranéennes et toute la multiculturalité qui sédimente, désormais, les deux rives de la Méditerranée et les continents. La célébration officielle du Nouvel An berbère est le 12 janvier 2022, date qui correspond au 12 janvier 2972 dans le calendrier berbère.

Paris, première ville berbère au monde

Les Berbères font partie des premières communautés à s'installer dans l'Hexagone, notamment à Paris. Certains évoquent leur présence déjà pendant la Commune de Paris en 1871. À notre époque, on dit qu'ils sont plutôt culturalistes que communautaristes. Effectivement? en France, génération après génération, leur identité est devenue plurielle au contact de la culture française et occidentale. Les Berbères revendiquent fièrement leur appartenance à différentes cultures, ce qui conforte une iminense richesse dans le brassage des cultures parisiennes. Les Berbères sont en grande partie originaires d'Afrique du Nord et du Sud-Sahel, avec l'influence migratoire contemporaine nous les trouvons désormais, un peu partout à travers le monde, aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre, mais tout particulièrement en France et, notamment à Paris.

En célébrant‘'Paris Yennayer 2022-2972'' dans les rues parisiennes le 08 janvier 2022, Paris, ville mondiale de la culture, invite tous les Berbères ou non à se rassembler à travers l'organisation du premier défilé-carnaval berbère. Nous pouvons sans rougir prétendre que cet événement sera une première mondiale! Tassadit Yacine, Nacer Kettane, Louisa Ferhat, Kahina Maghlaoui, Zoubir Ghanem, Lyazid Benhami, les fondateurs de cette initiative, en invitant à participer tous les Berbères originaires de France et d'ailleurs, ainsi que les non-Berbères, souhaitent que ce rendez-vous soit celui du partage et de l'union de toutes les femmes et les hommes de paix. L'Organisation de la diaspora des Touarèg d'Europe représentée par son président Abdoulahi Attayoub, le Groupe touarègue Atri N'Assouf représenté par Wanaghli Rissa, les Berbères du Maroc par Mohamed Ouchtaine, Nora Sadki et de nombreuses associations kabyles, sans oublier le partenariat des mairies du 14e et du 15e arrondissements de Paris et les nombreuses associations françaises et personnalités; tous ont répondu à l'appel pour l'unité et célébrer Yennayer à Paris, dans la ville des Lumières.

Yennayer en traversant le temps et les territoires symbolise la renaissance de la culture amazighe et africaine, et nous interpelle sur les valeurs de respect de l'être humain et de l'environnement.