Après le prix Nobel attribué cette année à l'écrivaine française Annie Ernaux, le prix Goncourt, le plus prestigieux de la littérature francophone a été décerné jeudi à Brigitte Giraud pour son roman «Vivre vite» paru aux Editions «Flammarion». Un roman salué par la critique dès sa sortie et considéré, avant même cette haute distinction, comme étant l'un des meilleurs romans parus cette année. Il s'agit de la treizième femme à obtenir le prix Goncourt (sur 120 lauréats) depuis la création de ce grand prix littéraire convoité par la majorité des écrivains francophones du monde entier. Contrairement au prix Nobel de littérature qui peut récompenser l'ensemble de l'oeuvre d'un écrivain ou d'un poète, le prix Goncourt est attribué à un seul roman paru au courant de la même année, et en langue française. Le prix Goncourt ne peut être attribué plus d'une seule fois à un même écrivain. Il y a lieu toutefois de rappeler que Romain Gary l'avait obtenu deux fois, la seconde avec un pseudonyme: Emile Ajar. Et ce n'est que plus tard que l'on découvrit qu'il s'agissait du même auteur.

L'obtention du prix Goncourt entraîne systématiquement et immédiatement une explosion, parfois phénoménale, des ventes du roman récompensé. Mais même des autres oeuvres de l'auteur récipiendaire subissent le même sort. Il s'agit donc d'une véritable consécration.

Un prix controversé

Mais, en même temps, ce prix est critiqué et est considéré comme étant une façon de récompenser des écrivains non pas uniquement pour leur talent littéraire. Mais, bien pour d'autres considérations qui sont prises en considération dans le choix des lauréats: des critères ayant trait à la politique, aux lobbys, etc. Mais quoiqu'il en soit, il n'en demeure pas moins que le prix Goncourt est l'événement littéraire francophone majeur de l'année. En dépit de l'existence de plusieurs autres prix prestigieux et également convoités comme le Renaudot, Féemina, Médicis, etc. le Goncourt reste indétrônable. Concernant le roman de Brigitte Giraud, il s'agit d'un récit inspiré de faits réels. C'est un texte autobiographique très émouvant car ayant pour point de départ la mort du compagnon de l'auteure dans un accident de moto il y a vingt ans.

Vingt années, c'est la durée prise par Brigitte Giraud pour écrire ce roman qui a réussi à détrôner trois autres romans et non des moindres qui étaient finalistes du Goncourt pour cette année. Il s'agit de l'écrivain Guiliano da Empoli pour son roman «Le Mage du Kremlin» (Gallimard), Cloé Korman avec «Les Presque Soeurs» (Seuil) et Makenzy Orcel avec «Une somme humaine». (Rivages).

Un prix in extrémis

La compétition était très serrée surtout quand on sait que le roman «Le mage du Kremlin» de Guiliano da Empoli dont le roman a connu des tirages très importans surtout qu'il s'agit d'un livre qui colle à l'actualité liée à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. On peut dire que Brigitte Giraud a eu le prix Goncourt in extrémis, avec une seule et précieuse voix de différence. Et c'est celle du président de l'Académie Goncourt, comptant double, qui a tranché en faveur de l'écrivaine récompensée. Le président de l'Académie Goncourt, Didier Decoin, tout en reconnaissant les qualités littéraires indéniables du roman «Le Mage du Kremlin» de Giuliano Da Empoli, a considéré toutefois que c'est un texte «plus immédiat, en prise directe avec l'actualité, moins romanesque». Didier Decoin a estimé, en revanche, que la nouvelle lauréate du prix Goncourt pose avec beaucoup de simplicité et d'authenticité la question du destin en ajoutant que l'auteure est partie d'un deuil cruel qu'elle a ressenti, qui est poignant. Il a conclu: «Le roman de Brigitte Giraud a quelque chose de tragique». «Peut-être que les mots aident à conjurer le sort», a déclaré à chaud Brigitte Giraud juste après avoir appris qu'elle était la nouvelle heureuse élue du prix Goncourt.