Apres deux ans d'arrêt forcé, pour cause de pandémie liée à la Covid-19, Brokk'a'rt reprend du service enfin! Pour ceux qui ne connaissent pas encore Brokk'art, c'est d'abord un lieu d'art atypique qui se trouve au niveau du 98 rue Didouche- Mourad d'Alger. Créé depuis 17 ans par la designer artiste Hania Zazoua, Il s'agit d'un vrai cabinet de curiosités, un concept store, mais aussi un lieu qui s'ouvre aux artistes de différentes manières, en les exposant notamment, et en les invitant ainsi en résidence pour laisser lire cours à leur talent. Et c'est bel et bien le cas actuellement. En prémices, jeudi dernier, Brokk'Art a invité l'artiste - auteure, poétesse Dorra Mahjoubi à nous livrer dans l'intimité de cet appartement haussmannien algérois, niché en plein centre de la ville, les derniers mots qu'elle a écrits pour son recueil de poésies. L'artiste a,en effet accouché de ces mots en partie, ici à Alger, car en étant en résidence à Issue 98. En fait, Dorra Mahjoubi est chercheuse, auteure et plasticienne. C'est dans ce cadre qu'elle s'est retrouvée, en collaboration avec «Jisr Réflexions Méditerranées» à Alger pour mettre en oeuvre son imagination au service de la création artistique.

Du bien et du mal

En attendant la restitution de son travail plastique le 27 novembre croit-on, Dorra qui avait entamé ses textes poétiques en 2018 et les a achevés ici à Alger, a choisi de nous les divulguer en exclusivité jeudi donc chez Brokk'Art. Au sein de ce «lieu d'art - lieu de vie», plus qu'un moment de convivialité, d'échange et de partage, ce furentt aussi des moments de pur bonheur et d'exaltation qui nous ont été offerts. Face à ses feuilles, sereine, accompagnée des douces notes de musique, et notamment du célèbre compositeur Eric Sati, Dorra Mahdjoubi a fait virevolter ses mots, par un geste des plus gracieux, celui de la main, tantôt assise sur un fauteuil puis debout, elle fera exhaler le parfum exquis et virevoltant des mots les plus inavoués en nous, farfouillera dans notre âme enténébrée. Dans le coeur de l'humain, elle en extraira le doux élixir du bien comme celui du mal. Ce recueil de poésie, fait-elle remarquer, se divise en deux parties, une qui se rapporte à la lumière et l'autre à la zone d'ombre de nous -mêmes. Ainsi de ces respirations exaltantes en pérégrination dans le Kef tunisien et Bizerte, notamment, viendront s'opposer la noirceur des choses et la laideur des gestes violents de certains hommes dont la poète/artiste s'est plu à restituer avec fidélité, le pouls de ces scènes imagées. Avec minutie, grimace en épanchement lyrique, elle nous transportera d'abord dans des endroits calmes et féériques ou règne la paix et la tolérance et finir par provoquer en nous dégoût et aigreur envers cet agresseur qui viole, avec des mots bien choisis entre chuchotement et mains balancées...des mots malfaisants où le silence peut déchirer le ciel.

Entre mots noirs et maux charnels, l'artiste réduira ainsi cette faille ténue pour nous plonger dans sa spirale spatio-temporelle nommé poésie! L'artiste nous rappellera ce loups assoiffé prêt à dévorer le petit chaperon rouge...Elle-même vêtue d'une robe rouge sang/ocre constatera avec cette violence verbale, ses traits angéliques et sa voix fluette remontée d'un nez aquilin. Elle nous bercera, nous malmènera pour nous jeter dans un univers trouble fait à la fois de candeur, d'innocence mais de sensualité, doublé de cruauté et de mocheté fantasmée.

Lumière et ombre

Les textes de Dorra se déclinent en des phrases plus ou moins longues, qui narrent, qui décrivent..Elles sont parfois métaphore de la triste réalité de certains hommes et la chimère existentielle d'autres...De la victime, au bourreau, de la prostituée à la femme violée, des univers glauques passent sous nos yeux. L'artiste tunisienne rend aussi hommage à nos «Ancêtres» qui ont libéré notre pays l'Algérie, sans doute, un clin d'oeil au soixantième anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.

Les mots de Dorra «l'exploratrice» de nos moi profonds, susciteront émois et effrois, sans jamais nous laisser indifférents. À sa façon, l'artiste généreuse en vers épurés, nous fera voyager entre monts et merveilles, en passant par le paradis et l'enfer pour enfin atterrir, rassasiée en émotion et en beauté...Plus qu'une poétesse, en parfaite comédienne de théâtre, Dorra était l'incarnation de ses mots!