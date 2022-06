Dans l'univers de la recherche scientifique dans le domaine culturel et linguistique amazighs, Salem Chaker n'est pas à présenter. Depuis des décennies, il est l'un des plus grands spécialistes de l'amazighité. Il est l'un des précurseurs de ce créneau en publiant de nombreux livres ainsi que des articles scientifiques de haut niveau considérés comme des références incontournables. Ce sont toutes ces raisons qui font que la sortie d'un nouveau livre de Salem Chaker constitue un événement éditorial et culturel indéniable. Il vient en effet d'éditer un nouveau livre aux Editions Koukou que dirige Arezki Aït-Larbi, militant de très longue date du combat identitaire amazigh et l'un des anciens détenus politiques du printemps berbère d'avril 1980. L'ouvrage de 400 pages s'intitule «Imazighen ass-a d uzekka, Berbères aujourd'hui et demain». Professeur, Salem Chaker est engagé dans la promotion de l'identité et de la langue amazighes depuis un demi-siècle. Dans la présentation de ce livre, il est précisé que Salem Chaker tord le cou à bien des mythes de la politique berbère de la France. «Preuves à l'appui, il démontre que la colonisation a arabisé les zones berbérophones, et les Français, qui ont repris le «mythe berbère» chez les Arabes, n'ont eu qu'à le recycler pour leur «bonne cause»», ajoute-t-on. L'auteur rappelle qu'après l'indépendance, la berbérité, «danger pour l'unité nationale», est réduite à la clandestinité au nom des constantes arabo-islamiques.

«Le fameux triptyque de Ben Badis l'Islam est notre religion, l'arabe notre langue et l'Algérie notre patrie, résume les contradictions du pays parce qu'il fonde l'exclusion et la volonté constante de définir l'identité nationale sur des bases d'inspiration totalitaire», souligne l'auteur en rappelant que le long combat pour la réhabilitation de tamazight n'a pas été sans heurts ni sacrifices, parfois sanglants. Avec le statut de langue nationale et officielle, également, verra- t-elle le bout du tunnel?, s'interroge Salem Chaker dans son livre en y apportant bien entendu des réponses.

L'éditeur précise que Salem Chaker fait le point, avec lucidité, sur la question berbère en Afrique du Nord et, notamment en Algérie. «Dans ce plaidoyer en filigrane pour une société plurielle apaisée, il invite à la réflexion et au débat en posant, loin des slogans, les questions qui fâchent.

L'État est-il susceptible de connaître une transformation démocratique, qui permettrait la survie des berbérophones en tant qu'entité culturelle?», ajoute-t-on. Le livre de Salem Chaker s'articule sur une vingtaine de chapitres.

L'auteur effectue un rappel historique jusqu'au Mouvement national dans le chapitre «Langue et identité berbères à l'ère du nationalisme arabo-musulman triomphant» puis aborde la question du plurilinguisme en Afrique du Nord et la fragilisation du berbère, en passant par des repères historiques et le rôle joué par la Kabylie dans le combat identitaire. D'autres parties sont intitulées les «constantes arabo-islamiques: entre marginalisation, occultation et exclusion», «la nouvelle politique berbère», «L'Afrique du Nord héritière de la France: rejet des langues minoritaires, à propos de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires», «Émigration: le berbère en France», «Le Printemps berbère de 1980: le tournant», «Le Printemps berbère de 1980: mon témoignage», «Le Printemps noir 2001-2002: deux années sanglantes», «La politique berbère de la France: du mythe aux réalités», «Les bases sociales du berbérisme: critique d'un mythe», «Les méandres d'une dénomination: tamazight / amazighe / berbère», «Le travail sur la langue», «Les études berbères: bref historique et évolutions récentes».

L'auteur, riche de sa longue et grande expérience dans ce domaine, analyse avec pertinence et perspicacité, des points essentiels inhérents à l'amazighité comme celui de la nécessité ou non d'unifier toutes les variantes amazighes en tentant de répondre à la question cruciale: un standard berbère est-il possible? «La codification graphique: état des lieux et enjeux» est également un chapitre très important. Salem Chaker est professeur émérite, rattaché à l'Iremam (UMR7310, Aix-Marseille Université / Cnrs). Après avoir entamé sa carrière universitaire à la faculté des lettres d'Alger (1973-1981), il a été professeur de langue berbère à l'Inalco (1977-1979, 1988-2008) puis à Aix-Marseille Université (2008-2018). Spécialiste de linguistique descriptive et historique du berbère, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et de très nombreux articles sur la question berbère, en particulier sur la situation en Kabylie.

Parmi les livres de Salem Chaker, on peut citer «Imazighen assa» paru en 1989, le manuel de linguistique berbère, «Linguistique berbère, études de syntaxe», «Hommes et femmes de Kabylie»... Ses livres ont été édités dans les années 90 par les Éditions Bouchene et d'autres ont été publiés par l'Enag (Entreprise nationale des arts graphiques).