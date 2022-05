«Nous ne devons pas oublier l'apport de cet artiste, réputé pour son humour décapant, à la scène culturelle nationale, pour laquelle il a consacré plus d'un demi-siècle de sa vie», avait déclaré le président de l'association culturelle Tagrart, Khatir Boumediene, lors d'un hommage rendu à Mohamed Hazim en marge de la clôture de la manifestation culturelle et artistique organisée du 10 au 19 mars 2014, à la Maison de la culture «Abdelkader Alloula» de Tlemcen.

Le moment est venu de faire écho à cet appel, le faire tonner aux quatre coins du pays. L'artiste Mohamed Nazim nous a quittés, hier, à l'âge de 70 ans. La scène artistique algérienne vient de perdre une de ses figures emblématiques.

La triste nouvelle est tombée tel un couperet pour baisser le rideau d'une tranche de vie et retracer ne serait-ce que schématiquement un parcours lumineux. Mohamed Hazim a entamé sa carrière au théâtre

«Chikhi Niddam», dès l'âge de 14 ans, dans la ville de Mascara. Il côtoya ensuite le célèbre réalisateur Mihoubi en fréquentant les planches au club TT.O (Théâtre et Travail d'Oran). Mohamed Hazim entamera son parcours artistique avec la troupe «Théâtre des travailleurs d'Oran» (TTO), relevant de l'association culturelle «Amel», au début des années 80. Il tiendra plusieurs rôles dans des pièces comme

«El-Fougaâ».

Il montera le célèbre trio «Bila Houdoud» avec le réalisateur Labied Nasser dans les années 90. Aux côtés de ses deux acolytes Mustapha Himoune et Hamid Chenine, ils en feront une série culte du petit écran pour faire rire aux larmes et redonner le sourire à des millions de leurs concitoyens lorsque le terrorisme semait la mort et le chaos durant la décennie noire. Cette oeuvre majeure jouée magistralement par cette bande de copains qui a fait à l'époque un tabac en Algérie, a eu aussi une carrière internationale très peu médiatisée. Elle a fait le tour de plusieurs villes mondiales (New-York, Chicago, New Jersey, Paris, Marseille, Toulouse...).

Hormis «Bila Houdoud» il campera de nombreux premiers et seconds rôles toujours avec la même réussite et cette bonhomie qui le caractérise. Une marque de fabrique qui lui a permis de conquérir pour l'éternité le coeur de millions d'Algériens.

Hazim fera aussi des apparitions remarquées dans d'autres séries non moins célèbres dont «El-Fehama» et «Nass Melah City».

Sa carrière connaîtra malheureusement un arrêt net avec l'apparition de problèmes de santé qu'il traînera tout au long de ces dernières années.

Le comédien a été hospitalisé au début de l'année 2021 au sein de l'hôpital Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès, où il a subi une opération risquée à cause d'une pathologie cardio-pulmonaire chronique, une maladie dont il souffrait depuis des années et qui lui a valu un bon nombre de précédentes hospitalisations. Après un dernier cri de détresse, il sera transféré à l'hôpital militaire régional universitaire Docteur Emir Mohamed-Benaïssa d'Oran relevant de la 2e Région militaire, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune où il rendra son dernier souffle.

Mohamed Hazim aura la force de lui adresser ses remerciements, priant Dieu Le Tout-Puissant de protéger l'Algérie et le peuple algérien et souhaitant prompt rétablissement à tous les malades.

Un altruisme exceptionnel en guise de dernier Adieu. Chapeau bas l'Artiste!