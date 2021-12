La grande salle de spectacle de la Maison de la culture «Mouloud-Mammeri» de Tizi Ouzou a abrité, mardi dernier, une cérémonie d'hommage au dramaturge et poète Abdellah Mohia, connu également sous son nom d'artiste Mohand Ouyahia, et ce, à l'occasion du 17ème anniversaire de son décès. Mohia nous a quittés prématurément, un certain 7 décembre 2004.

Pour marquer la date de ce triste anniversaire, un hommage à la hauteur de l'homme de culture que fut Abdellah Mohia lui a été rendu par l'ensemble des présents dont des chanteurs, des poètes et des hommes de théâtre ayant été tous marqués par l'oeuvre de l'enfant d'Ait Eurbah près de Tassaft.

Une riche exposition de divers documents, articles de presse et photographies, a été abritée par les différents halls de la Maison de la culture où les visiteurs ont pu s'imprégner de nouveau et redécouvrir l'oeuvre de Mohia.

Dans la grande salle du même établissement culturel, le public a été convié à diverses activités dont un gala artistique animé, notamment par l'un des piliers de la chanson kabyle, à savoir Ali Ideflawen.

Un hommage à la hauteur de l'homme

Des poèmes y ont été déclamés en guise d'hommage à l'auteur de Sinistri et de Sin-nni. Le public a eu droit aussi à des témoignages sur Abdellah Mohia. La rencontre a eu lieu en présence de Mouloud, frère de Mohia.

Le 17ème anniversaire du décès de Mohia est aussi l'occasion pour la présentation au public des pièces théâtrales adaptées à partir de ses textes. C'est le cas, notamment de la pièce intitulée Sin-nni qui devait être projetée dans le même sillage, hier, au théâtre régional Kateb-Yacine. Cette version est l'oeuvre de la coopérative théâtrale Machahou de la localité d'Iferhounène en collaboration avec l'association Imghi de la Maison de jeunes de la même localité.

Une référence

du théâtre d'expression amazighe

Cette pièce de théâtre écrite par Mohia a été mise en scène par Sadek Yousfi. Chaque année, l'oeuvre de Abdellah Mohia est revisitée à Tizi Ouzou à l'occasion de l'anniversaire du décès de ce dramaturge hors pair.

Une occasion de le faire découvrir aux nouvelles générations dont une grande partie n'en a que vaguement entendu parler.

On déplore, d'ailleurs, que les pièces de théâtre adaptées par Mohia en langue amazighe n'aient pas fait l'objet d'édition sous forme de livre. Ce qui aurait pu passer de l'oralité à l'écrit, donc d'assurer une meilleure préservation de cette oeuvre dont la culture et la langue amazighes ont tant besoin.

Hormis l'adaptation de la pièce de Molière, intitulée Les fourberie de Scapin en langue amazighe, publiée en 2012 aux éditions «Achab», aucune autre pièce de théâtre ou poème écrit par Abdellah Mohia n'a fait l'objet d'une édition. Pourtant, Abdellah Mohia a laissé une oeuvre importante comme les pièces intitulées Mohand Ouchabane, Am min yetsradjoun Rebbi», «Tachvaylit», «Si lehlou», «Mohand Ou Chaâbane», «Sin-nni», «Muh n Terri», «Si Nistri»... Tous ces textes ont été adaptés à partir des oeuvres de dramaturges universels comme Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Luigi Pirandello, Molière, Lu Xun, Guy de Maupassant, Voltaire, etc. Abdellah Mohia a été également poète et il a écrit des textes qui ont été interprétés par de nombreux célèbres chanteurs kabyles.

De son vivant, Mohia enregistrait lui-même ses pièces de théâtre dans des cassettes, en faisant des copies qu'il offrait gratuitement aux personnes qui le lui demandaient.

Il n'a jamais accepté que ses oeuvres soient commercialisées et ce, jusqu'à sa mort en 2004. Cet aspect de sa personnalité presqu'unique dans le monde culturel, a été énormément apprécié et cité en exemple par ses fans et admirateurs.

Dix-sept ans après son décès, Mohia Abdellah demeure la référence incontournable du théâtre d'expression amazighe.

Un statut que lui reconnaissent tous les professionnels du domaine.