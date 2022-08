«Au VIIème siècle, en Tamazgha, Dihya est la cheffe de la résistance à l'invasion des Omeyyades qui la surnomment la devineresse, la Kahina. Lors de la bataille de la rivière Nini, elle remporte une victoire décisive et devient ainsi la reine protectrice des tribus amazighes. Mais les envahisseurs, menés par le général Hassan, préparent la contre-attaque.

Bravoure et sagesse d'une guerrière

La Kahina, dont la sagesse et le courage sont porteurs d'un message universel de résistance, de paix et de tolérance, est une figure féminine historique de l'Afrique du Nord où elle est restée profondément vivante dans la mémoire et les nombreuses légendes qui divergent sur la réalité de sa vie.» C'est ce que nous pouvons lire dans la présentation de ce livre, sorti chez l'édition française «Orients» et chez la maison d'édition algérienne Dalimen. Voici donc un beau livre qui pourra vous capter tant par son historie que par ses dessins!

«La Kahina, Reine de Tamzgha» est un livre qui raconte les péripéties de Dihya, plus connue aussi sous le nom de Kahina ou Kahena chez les Arabes. Une reine guerrière berbère qui a combattu les Omeyyades, lors de la conquête musulmane du Maghreb au VIIe siècle. Après plusieurs succès contre les envahisseurs musulmans, Dihya meurt au combat, dans les Aurès, en 703. Dans ce beau livre d'à peine une centaine de pages, nous sommes d'emblée introduits dans les aventures de cette femme qui alliera lutte, résistance et sagesse face à un ennemi, le général Hassan contre lequel elle remportera une 3eme victoire. Elle était aidée, notamment par ses fils Ifran, Iasdian et son fils adoptif Khaled. Un Arabe captif qu'elle libérera et adoptera comme son propre fils.

Dans ce beau livre, nous découvrons la témérité de cette belle femme rousse qui impressionnera Hassan par tant de courage et d'hardiesse à mener la guerre avec coeur, l'épée à la main, mais avec la raison aussi, puisqu' elle choisira toujours la solution de la paix à la place de la violence, quitte à se rendre, à capituler, convaincue que la culture amazighe allait survivre après sa mort. Livre réalisé à deux mains, il est narré par la plume d'Aurélien Simon, tandis que les dessins sont signés par le peintre tunisien Ilyès Messaoudi, qui après sa série picturale «Les Nuits de Shaharazade» et ses illustrations «Les Amours d'Antar et Abla», reprend la technique de peinture sous verre pour redonner un visage et un décor à la Kahina. «Dans un désir d'authenticité, Aurélien Simon a basé son récit sur les thèses d'historiens de renom comme Gabriel Camps et Mohamed Talbi»,nous affirme t-on.

Les peintures, quant à elles, sont extraordinairement bien réalisées que l'on pourrait imprimer et encadrer!

Un bel objet littéraire hautement esthétique

À noter que ce livre, à la fois très intéressant sur un plan pédagogique et hautement esthétique, nous renseigne ainsi de façon ludique et démystifié sur notre histoire parfois méconnue celle des peuples amazighs qui se sont battus pour défendre leur terre et leur culture. Le livre «La Kahina. Reine de Tamzgha» est aussi, compartimenté en plusieurs chapitres, toujours accompagnés de dessins comme témoignages des aventures de ce qui suit. Les titres des chapitres sont traduits en kabyle, au moyen de l'alphabet amazigh.

«La Kahina. Reine de Tamazgha» se veut un voyage dans notre passé ancestral, fouillant dans notre identité mémoriale.

Les illustrations sont une belle façon de représenter les chevauchées de la reine et ses soldats dans le désert ou dans la rivière ensablée et marécageuse ou encore lors de la cérémonie de lait faisant de Khaled l'enfant légitime de la reine devineresse...

Cet ouvrage est ainsi un bel objet à offrir comme cadeau pour un anniversaire ou simplement à lire pour se divertir tout en s'instruisant.

Un beau livre attrayant qui pourra happer votre attention d'abord grâce à la pertinence de ses dessins et la façon dont le récit est déroulé, comme un conte qui se lit d'un trait.

Une façon ludique aussi pour apprendre à vos enfants à lire, à poursuivre leur apprentissage de la lecture en cette période estivale. À s'en procurer en toute urgence!