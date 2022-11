Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance, le Centre culturel algérien de Paris abrite la projection de «Frantz Fanon. Une vie, un combat, une oeuvre...» réalisé et écrit par Cheikh Djemai¨ qui signe le scénario. Ce film de 52 mn sera projeté le mardi 6 décembre 2022 à 19h au Centre culturel algérien à Paris. La projection sera suivie d'un débat avec le réalisateur. C'est l'évocation d'une vie aussi brève que dense. Une rencontre avec une pensée fulgurante, celle de Frantz Fanon, médecin psychiatre, d'origine antillaise, qui va penser l'aliénation du peuple noir. C'est l'évocation d'un homme de réflexion qui refuse de fermer les yeux, de l'homme d'action qui s'est dévoué´ corps et âme pour la lutte de libération du peuple algérien et qui deviendra par son engagement politique, son combat, et ses écrits, l'une des figures de la lutte anticolonialiste. Avant d'être emporte´ a` l'âge de 36 ans par une grave maladie (une leucémie, le 6 décembre 1961), loin de sa Martinique antillaise. Cheikh Djemaï revient sur la courte et intense vie de Frantz Fanon. Dans ce film, avec des amis d'enfance, des amis d'étude, des camarades de combat algérien, des écrivains témoignent du parcours unique de cet homme.