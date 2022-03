Dans une société, ce sont les poètes, les artistes et les écrivains qui consignent les événements, expriment par leurs prismes les joies ainsi que les douleurs et restituent les émotions qui font vibrer la cité et les hommes. À sa manière, le prolifique poète et doyen des écrivains francophones, Kaddour MHamsadji, nous replonge dans cette ambiance de la fin d'une guerre atroce. Le poème «LES PORTRAITS DE MARS» extrait de son recueil «Oui, Algérie», édité en 1965, est une ode à la fête de la Victoire. Faut-il souligner que ce recueil a été partiellement traduit en sept langues: en russe, en anglais, en arabe, en slovène, en espagnol, en polonais et en hongrois.

LES PORTRAITS DE MARS

Quand la guerre est finie

On regarde autour de soi

Des visages

Enfarinés

Clowns incroyables

Sortent de l'ombre

Disciplinés

Légion nouvelle

Pour vous regarder...

Ali de la Casbah

de la Pointe!

Amirouche

quel souvenir?

Abane

est mort

Chahid!

Hassiba

Benbouali

Abdelkader aussi

Mahmoud aussi

Mokhtar aussi

Et continue

Plus d'un million.

Mère, tu pleures?

Père, tu pleures?

Soeur, tu pleures?

Frère, tu pleures?

Epouse seule, tu pleures?

Vous regardez ces visages nouveaux

Ce visage-ci

Ce visage-là

Ces portraits d'après-guerre

Dessinés rapidement

Croqués

Vitriolés

Les Pantins de Midi, 19 Mars

Les Martiens

En Algérie

En nouvelles vagues

Meurent

Sur la Plage

Des séquelles.

Caricaturistes algériens

Prêtez-moi votre crayon magique

Peintres algériens

Prêtez-moi votre palette fidèle

Issiakhem, Benanteur

Baya, Benaboura, Khadda, Racim,

Bouzid, Samsom

Zérarti, Martinez

Mesli, Yellès

Guermaz, Aksouh

Bensemane, Houamel

Et toi artiste célèbre

Artiste inconnu

Tous aidez-moi

Je voudrais faire

Les Portraits de Mars.

In «Oui Algérie», pages 77, 78

poèmes de Kaddour M'Hamsadji

Parus aux éditions Subervie

Illustrations Rezki Zerarti