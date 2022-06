Annoncé depuis quelques jours sur ses réseaux, le clip «Disco Maghreb» de DJ Snake, aussitôt posté, n'a cessé de faire parler de lui le mardi 31 mai! La Toile n'avait d'yeux que pour ce clip qui a fait couler beaucoup d'encre entre les fans et les éternels sceptiques. «J'ai imaginé Disco Maghreb comme un pont entre différentes générations et origines, reliant l'Afrique du Nord, le Monde arabe et au-delà... C'est une lettre d'amour à mon peuple», écrit l'artiste sur sa page instagram. Contrairement à Soolking qui avait tourné, lui aussi, un clip en Algérie, en duo avec Rim'K (Lela, Ndlr), mais qui s'est empressé de le faire sortir au courant de l'année, DJ Snake, lui qui était venu l'été 2021 en Algérie pour réaliser son clip, a pris, pour sa part, son temps pour le faire sortir. Alger, Bab El oued, Tlemcen, Sidi Bel Abbès... DJ Snake avait, se rappelle t-on, entamé une course marathon à travers le pays pour capter les différentes images que l'on voit dans son nouveau clip «Disco Maghreb». Un clin d'oeil à la célèbre maison de disque oranaise qui a fait le beau temps chez les «chebs» raïmans dans les années 1980 en propulsant de nombreux artistes dont cheb Khaled dont la voix retentit, d'ailleurs, à la fin du clip où l'on distingue Khaled, interprétant un isktikhbar raï en a capella. Mondialisation oblige, tel un Safy Boutella qui réarrangea à l'époque, les morceaux de Khaled et les propulsa ainsi aux yeux et surtout aux oreilles du monde entier, la nébuleuse de la musique électronique « tribale» qui a compris l'ampleur des avantages de la fusion, a gagné un certain essor ces dernières années en épousant parfaitement le son arabe.

Fusion arabo-électro

On pense à Omar Soulyeman bien évidemment, le précurseur du genre qui a réussi à faire promouvoir la musique syrienne et sa fameuse danse, la debka, en la mariant à de la musique électronique. Et de la faire passer comme une lettre à la poste au public occidental. Hybride, à la fois, originale et un tantinet exotique, elle devient plus accessible à l'oreille de «l'Autre». Ce qui était l'apanage d'un seul peuple, se transforme en un cocktail étonnement novateur des plus extatiques! Car la musique est sans frontières et peut se démocratiser aussi, pour peu qu' on lui donne les moyens pour s'épanouir encore plus. L'ère est à la fusion des genres! DJ Snake a choisi, lui, de faire sortir la musique allaoui de son carcan traditionnel et lui faire passer les frontières sans visa. On pensera aussi dans ce même sillage à Acide Arabe et le brillantissime Sofiane Saïdi. DJ Snake, lui, est un grand producteur qui vend des milliers de disques à travers le monde. Ce morceau «Disco Maghreb»,il l'a joué cette année à maintes reprises dans les différents festivals. Mais ce n'est que maintenant que le clip sort! DJ Snake veut certainement en faire le clip de l'année pour que l'on n'entende encore plus parler de lui sur les dances floor. L'allaoui ou laâlaoui est une danse traditionnelle guerrière de l'Ouest algérien accompagnée de son air musical. DJ Snake, qui a toujours été attaché à ses origines et racines, notamment grâce à sa mère algérienne à qui il rend souvent hommage sur les chaînes télé françaises, a choisi ce «son» pour rendre compte de la force du peuple algérien. Le clip s'ouvre d'ailleurs avec Boualem Disco Maghreb qui nous ouvre les portes de son magasin et nous plonge vers le passé glorieux de la musique raï. Mais l'on est vite propulsé vers un monde plus «speed» où les images qui vont défiler vont s'accélérer. Il est vrai que la musique de DJ Snake est faite pour danser. Pour faire la fête. le clip, d'ailleurs, regorge de scènes de danse aàlaoui, en correspondance avec sa musique qui s'est affranchie des codes de la musique traditionnelle, même si elle y revient toujours comme dans une spirale qui épouse parfaitement le tempo. L'on sait que la musique électro se base, énormément, sur la boucle. Celle-ci est effectivement omniprésente et le rythme saccadé du morceau s'observe, y compris au niveau de l'image. Il y a ces scènes de danse de la «hadra» (diwan) de Sidi Bel Abbès, mais aussi celle de cet homme à un mariage tlemcénien, il y a aussi ce couple qui va être encerclé la nuit par une voiture en trombe, DJ Snake dansera lui-même avec Mustapha Bila houdoud avant que des scènes de courses de bicyclettes ne viennent achever la ronde de ce clip bien endiablé. Des jeunes gens sur des vélos filmés d'abord de haut, avec un drone croit-on, puis de façon plus rapprochée. Des cyclistes qui courent, de façon effrénée, sur leurs vélos, comme vers leur destinée, tel cet enfant dans le film ET, prêts à s'envoler.... Par «Disco Maghreb» au final, DJ Snake filme la liberté de mouvement, l'appel au tournis et à la joie de vivre des Algériens.

Musique sans frontières

La fureur de vivre de sa jeunesse aussi. Même si certaines images un peu folkloriques n'échappent pas au cliché, reste que nous avons un patrimoine non négligeable et dont DJ Snake, bien conscient de sa richesse a voulu le dévoiler à la face du monde. Sauf que l'on ne peut tout montrer. Paradoxalement, le clip pèche par son désir excessif de vouloir beaucoup montrer ce qui souligne en même temps sa fragilité. Un clip qui a été tourné, d'ailleurs, par Iconolclast et deux Horloge en Algérie, la même équipe qui a réalisé le clip de The Blaze, Territory. Ceci étant dit, le clip mérite d'être salué car il a su insuffler à la musique «aâllaoui» une aura autrement plus punchy en la faisant accéder à l'international. Fusion et contraste, rehaussés par les mots tout en mouvements de DJ Snake qui, sur une scène aménagée en plein centre d'une cour en béton, entourée de bâtiments, se met à mimer là encore, le rythme aâlaoui appelant le corps à se déchaîner jusqu'à la transe. Un titre qui réussit, en tout cas, à faire la promotion de la culture dz en dépoussiérant un peu le rythme aâlloui qui demeure à la base, bien entraînant, faut-il le reconnaître et ce, grâce à sa danse avec ses pas bien disciplinés et chaloupés. Le voilà, désormais, offert au monde entier. À ce dernier, hommes et adolescents, de l'accaparer en faisant bouger son torse et ses épaules..On attend de voir ça avec impatience!