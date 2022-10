Ils étaient nombreux, samedi dernier, au cinéma Cosmos (Office Riad el Feth, Alger) à l'occasion de la compétition organisée par ESPORTDZ dans le cadre de la sortie du dernier film de la saga «Dragon Ball» dans les cinémas algériens. Les meilleurs cyber athlètes algériens sur le jeu Dragon Ball FighterZ se sont confrontés durant la journée entière pour savoir qui est le meilleur super guerrier algérien et remporter des places de cinéma pour le film «Dragon Ball Super: Super Hero». * Projeté dans les salles de cinéma algériennes à partir du vendredi 7 octobre, «Dragon Ball Super» est le dernier épisode de la saga commencée dans les années 80 et dont le succès n'a pas baissé en 30 ans! Cette rencontre sportive organisée par ESPORTDZ à eu lieu donc à l'occasion de l'avant première du film en salle, le 2 octobre aux cinémas Cosmos et Ibn Zeydoun à Alger ainsi qu'au multiplexe Ciné Gold à Oran. Yacine Tahari, représentant de l'organisation ESPORTDZ a fait savoir à ce propos que «Notre communauté de champions a répondu présent pour ce nouveau temps fort de l'animation japonaise. Nous comptons beaucoup de fans de «Dragon Ball» dans notre communauté et le jeu vidéo leur permet d'être acteurs de cette oeuvre majeure de la culture populaire japonaise!»