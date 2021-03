Le roman «Les peuples du ciel» de l'écrivain et journaliste algérien Ahmed Gasmia a été sélectionné parmi les six finalistes du Prix Orange du livre en Afrique pour son édition 2021, annoncent les organisateurs. Publié à la fin de l'année 2019 aux éditions Frantz-Fanon, «Les peuples du ciel» est le troisième ouvrage de Ahmed Gasmia, auteur de roman fantastique et d'aventures qui a signé «Complot» en 2007 et «Promesse de bandit» en 2018.

«Les peuples du ciel» figure sur la liste des finalistes avec «Le secret des barcides» de Sami Mokkadem (Tunisie), «L'écume du temps» de Ibrahima Hane (Sénégal), «Carrefour des veuves» de Monique Ilboud (Congo), «Misère» de Davina Ittoo (Maurice), et «Pourvu qu'il soit de bonne humeur» de Loubna Serraj (Maroc).

Ces romans sont soumis à un jury présidé par l'écrivaine ivoirienne Véronique Tadjo et composé de personnalités du monde littéraire dont l'écrivain et journaliste algérien Yahia Belaskri.

«Les peuples du ciel» se déroule au XXIVe siècle sur une planète gérée par une entreprise terrienne où des expériences illégales sur des enfants provoquent une anomalie génétique qui accélère le vieillissement.

Ces enfants qui atteignent l'âge adulte en quelques mois, donnent naissance à deux communautés rivales qui vont inventer leurs langues et leurs croyances et se faire la guerre au nom de ces religions.

Initié par la Fondation Orange en 2019, ce prix récompense les romans ou recueils de nouvelles écrits en Français par un auteur africain et publié par un éditeur du continent.

Les trois lauréats du Prix Orange du livre en Afrique 2021 recevront leurs distinctions à Tunis en juin prochain.