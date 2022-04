Il s'agit, désormais, du prix littéraire le plus prestigieux en Algérie. Le plus convoité aussi.

Les membres du jury de la sixième édition du Grand prix Assia Djebar du roman ont été installés jeudi à Alger. Il s'agit de Abdelhamid Bourayou, Amina Belaâla, Chabha Bengana, Hamid Abdelkader, Abdelwahab Aïssaoui et Abdelkrim Ouzeghla.

La rencontre au cours de laquelle ont été installés les membres du jury s'est déroulée sous la présidence de Siham Derardja, présidente-directrice générale de l'Agence nationale d'édition et de publicité (Anep)qui a souligné que le choix de la date de la remise du Prix en question revêt une double symbolique. D'abord, elle coïncide avec l'anniversaire de la naissance de l'écrivaine Assia Djebar.

Une date importante

La même responsable a rappelé qu'il s'agit d'une date importante aussi parce qu'elle coïncide avec les festivités commémoratives du soixantième anniversaire de l'indépendance.

La responsable de l'Anep a indiqué en outre que cette rencontre s'inscrit dans l'optique d'accélérer le lancement de ce prix en rappelant que ce dernier a connu une rupture de deux années.

Pour rappel, la dernière fois que le Grand prix Assia Djebar du roman a été attribué, c'était en 2019. Compte tenu de la crise sanitaire mondiale, le Prix n'a pas été organisé en 2020

et 2021.

De son côté, Mohamed Balhi, chef de projet du Grand prix Assia Djebar, a souligné que l'objectif à travers le choix du nom de Assia Djebar consiste à faire en sorte que ça soit une haute distinction du même niveau que ce qui se fait ailleurs. «Nous sommes capables de le faire, il y a des potentialités. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif c'est également de promouvoir l'industrie du livre en Algérie». Il faut rappeler que la sixième édition du Grand prix Assia Djebar du roman est ouverte à tous les romans édités entre décembre 2019 et mars 2022.

Le Prix se décline en trois versions linguistiques: tamazight, arabe et française.

Le dernier délai pour le dépôt des manuscrits et des candidatures est fixé pour le 14 avril prochain.

Les écrivains qui veulent y postuler doivent déposer dix exemplaires de leur roman au siège de l'Anep à Alger avant cette date butoir.

Conditions de participation

La remise du Grand prix Assia Djebar du roman pour cette nouvelle édition aura lieu le 30 juin, date de naissance de l'auteur de «Loin de Médine».

Une grandiose cérémonie sera organisée à cet effet par l'Anep en collaboration avec l'Enag, qui sont les organisateurs de cet événement, très attendu par les écrivains algériens mais aussi par les éditeurs et les lecteurs férus de littérature.

La nouveauté, concernant cette nouvelle édition, c'est la création de la «short liste», c'est-à-dire qu'avant l'annonce des noms des trois lauréats le jour J., les organisateurs rendront publique la liste des écrivains qui seront nominés pour l'obtention de ce prix.

La création du prix Assia Djebar a donné un véritable coup de fouet à la production livresque en Algérie. Des centaines d'écrivains, dans les trois langues, prennent désormais en considération la possibilité d'être l'heureux lauréat de ce prix, ce qui les motive encore davantage. Ce prix a permis de dévoiler au grand public de nombreux romanciers talentueux, qui évoluaient dans l'ombre, et qui étaientt méconnus avant l'obtention de cette distinction très convoitée. On peut citer les écrivains arabophones Abdelwahab Aïssaoui, Khiri Belkhir, Samir Kacimi, Nahed Boukhalfa. En langue amazighe, le Prix a permis de faire sortir de l'ombre les écrivains Lynda Koudache, Rachid Boukherroub, Mustapha Zaârouri, Djamel Laceb et Mehenni Khalifi. Pour la langue française, le même prix a fait découvrir les romanciers Amine Ait Hadi, Lynda Chouiten, Ryad Girod, etc.