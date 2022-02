L'artiste-photographe algérien, Abdeslam Khelil, expose ses oeuvres à l'université de Massachusetts Lowell (Boston) aux Etats-Unis dans le cadre d'une exposition inaugurée mercredi, annoncent les organisateurs.

Visible jusqu'au 15 avril, l'exposition met en valeur le patrimoine algérien à travers des clichés en noir et blanc figeant des instants de vie ou des paysages du Sahara. Passionné du désert, Abdeslam Khelil est l'auteur de célèbres portraits et de clichés de paysages du Sahara algérien (en noir et blanc) qui ont fait le tour de célèbres galeries à travers le monde. Natif de Ouargla en 1942, l'artiste est propriétaire d'une galerie d'art dans le centre d'Alger où il expose ses oeuvres, reflet de son âme et du patrimoine culturel algérien auquel il consacre la part belle dans ses photographies, encensées par la critique.