L'information est tombée mercredi. L'ancien secrétaire d'État à la Production culturelle, Salim Dada, a été installé officiellement au poste de président de la commission des cérémonies d'ouverture et de clôture et l'organisation des activités culturelles des Jeux méditerranéens, prévus du 25 juin au 5 juillet prochain.

Le sport, voilà un nouveau domaine auquel devra s'habituer notre grand compositeur, chef d'orchestre et expert culturel auprès de l'Unesco. Après avoir dirigé il y a quelques semaines de main de maître l'Orchestre des jeunes d'Algérie, voilà qu'une nouvelle mission des plus ardentes attend Salim Dada qui, entre- temps, rappelons-le, avait annoncé sur ses réseaux: « Après 6 mois de recherche, d'étude, d'écriture, de composition et de distribution, l'année 2021 s'est conclue avec deux nouvelles créations musicales : Symphonie de l'orchestre des paroles, composée de cinq mouvements, et la bande originale du film Hypnotysia.

Ces oeuvres sont les deux faces d'une même pièce, une grande oeuvre symphonique..., avec une dimension psychologique qui évoque la psychologie de la personne soumise à l'hypnose et plonge profondément dans l'âme humaine...».

À noter qu' Hypnotysia n'est autre que le titre du film réalisé par Marwan Lakhdar Hamina, et produit par Tariq Lakhdar Hamina.

Hypnotysia de Marwan Lakhdar Hamina

D'ailleurs, Salim Dada s'était envolé récemment à l'étranger, à juste titre, pour enregistrer la bande originale du film, au niveau de la radio Sofia, en Bulgarie, avec l'Orchestre national bulgare.

En attendant de finaliser ce gros projet, c'est du pain sur la planche qui attend à nouveau notre maestro infatigable qui n'a de cesse d'enchaîner les projets.

L'ancien président du Cnal (conseil national des arts et des lettres), déjà fait chevalier de l'Ordre de l'Étoile de l'Italie par le président d'Italie, cet été, et ce, pour tout le travail artistique rendu en termes de collaboration avec l'Italie, et preuve à l'appui un vrai touche- à- tout. Voilà que sa nomination à la tête du comité des cérémonies d'ouverture et de clôture du Comité olympique et sportif algérien, vient renforcer à nouveau cette image.

Un défi grandiose qui l'attend, a fortiori dans le contexte très aléatoire de la crise sanitaire que vit le monde et secoue aussi les aléas du quotidien de notre pays.

Il est à bon de noter que c'est le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), vice-président du Comité d'organisation des J.M.

Oran 2021, Abderrahmane Hammad, qui a procédé, mercredi, à l'installation officielle de Salim Dada, au poste du président de la commission des cérémonies d'ouverture et de clôture et l'organisation des activités culturelles de ces jeux qui se tiendront du 25 juin au 5 juillet prochains. La cérémonie de clôture des JM 2021 coïncidera ainsi avec le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et la fête de la jeunesse.

Des compétences qui ne sont plus à prouver

Ce qui n'est pas anodin et loin d'être fortuit surtout. Il est bon de souligner aussi que la cérémonie d'installation s'est déroulée, en outre au siège du COA à Alger, en présence des membres de ladite commission des différents secteurs ministériels.

Rappelons que la nomination de Salim Dada au poste du président de la commission des cérémonies d'ouverture et de clôture et l'organisation des activités culturelles des Jeux méditerranéens vient à point nommé et coïncide avec le désir de bien faire du commissaire aux Jeux méditerranéens d'Oran, Mohamed-Aziz Derouaz, qui avait récemment insisté sur l'importance de la réussite des cérémonies d'ouverture et de clôture.

Qui mieux alors que Salim Dada pour mener à bien ce projet? Avec sa nomination, Mohamed-Aziz Derouaz peut dormir tranquillement sur ses deux oreilles, car il ne pourra trouver meilleure personne, plus qualifiée, pour mener à bien et de façon vraiment professionnelle, ce grand chantier que Salim Dada.

Gageons que la fête sera à la hauteur de l'attente! Rendez- vous pris alors pour le mois de juin et juillet!