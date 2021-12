Cette fois-ci c'est la bonne! L'Orchestre des jeunes d'Algérie (OJA) est de retour et toujours sous la direction du maestro, le grand musicien et compositeur Salim Dada qui officie toujours en tant que directeur artistique. En effet, depuis le 17 et jusqu'au 25 décembre une ribambelle de jeunes musiciens prennent part à un stage musical qui se soldera par un concert à Médéa (théatre) et à Alger(à la salle Atlas). Au programme de ces concerts symphoniques, on relèvera des reprises de célèbres morceaux de Vivaldi, Saint-Saens dont on célèbre cette année le centenaire, mais aussi Fauré, Jenkins, Hamai, Faldoun, sans oublier une belle création de Salim Dada baptisée Africana qui sera accompagnée par la chorale Icosium, avec en prime Salim Dada à l'ukélélé solo. A voir donc! Ils sont, en effet, en tout 66 musiciens, en plus d'une quarantaine de choristes de la chorale «Icosium» sous la direction de Mohamed Mrhanek qui prendront part à ce gigantesque événement musical. À noter qu'en plus du stage musical, les musiciens seront invités à prendre part à des activités culturelles en assistant à deux soirées cinéma, avec la projection, notamment des deux très bons films Wilplash et Coco, de quoi s'immerger complètement dans l'univers de la musique et ses exigences.

Prestations musicales de qualité

Pour rappel, comme le souligne le dossier de presse, fondé en 2018 par Salim Dada, compositeur, musicien, musicologue et chef d'orchestre, l'Orchestre des jeunes d'Algérie (OJA) a l'ambition de réunir une fois par an et après une campagne de candidatures nationales, plusieurs dizaines de jeunes musiciens (de 60 à 100), âgés de 15 à 35 ans et venant de toute l'Algérie, afin de se proposer à un stage musical symphonique intense de durée d'une semaine qui sera suivi de plusieurs concerts donnés dans des conditions professionnelles. Le programme musical inclut des oeuvres chambristes et symphoniques allant du baroque jusqu'au XXe siècle, en passant par le classique, le romantisme, le jazz, les musiques de films ainsi que des oeuvres contemporaines de jeunes compositeurs algériens. Notons que la 1ere Session nationale a lieu du 20 au 30 décembre 2018 à Alger, la 2e Session a eu lieu du 20 au 30 juillet 2019 à El-Aouana avec une tournée à l'Est du pays (Jijel, Eulma, Béjaïa, Timgad), la 3e Session devait avoir lieu en juillet 2020 puis en juillet 2021, mais elle a été reportée à deux reprises pour des raisons sanitaires et le gel des activités culturelles. Elle sera organisée enfin, entre les 17 et 25 décembre 2021 à Alger avec quatre concerts en vue. Pour la réalisation des Sessions nationales, l'OJA bénéficie de partenariats logistique et artistique de l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (Onda), du Théâtre national algérien (TNA) ainsi que d'autres établissements culturels publics et de sponsors privés. Pour la 3e Session nationale de l'OJA, un nouveau partenariat avec l'Onci a été conclu pour l'hébergement et la diffusion des concerts. Le restant de l'année, l'OJA assure des répétitions hebdomadaires régulières au niveau du TNA pour les musiciens habitant aux alentours d'Alger, ainsi que des prestations musicales privées et publiques dans le cadre de programmations culturelles et événementielles. L'Association culturelle et artistique «Orchestre des jeunes d'Algérie» a été créée lors de l'assemblée générale qui a eu lieu à Alger en juillet 2021; un bureau exécutif a été élu ainsi que Salim Dada comme président.

À propos du programme musical tracé pour cette troisième session de l'OJA,il se veut très éclectique, «il comprendra des oeuvres qui vont du baroque italien à la musique britannique du XXe siècle en passant par le romantisme français aux créations des oeuvres de jeunes compositeurs algériens.» Et de nous indiquer: «Après le Concerto pour violoncelle et orchestre en Do mineur de Vivaldi, le tour sera à la suite Palladio pour deux violons solistes et orchestre à cordes du compositeur gallois contemporain Carl Jenckins avant qu'un hommage ne soit rendu au compositeur français ayant vécu et mort à Alger, Camille Saint Saëns à l'occasion du centenaire de sa disparition, et ce, à travers la présentation de son poème symphonique Danse macabre en deux versions: piano à quatre mains et orchestrale.

Un programme riche et éclectique

L'OJA invitera vers la fin du concert la chorale algéroise Icosium pour interpréter la Pavane de Gabriel Fauré ainsi que Africana, l'hymne des travailleurs africains composé par Salim Dada en 2018.» Et de souligner enfin: «Le programme de la 3e session ne pourra être complet sans que l'OJA ne crée deux nouvelles partitions de deux jeunes lauréats du concours de composition musicale organisé en 2019 par l'OJA en partenariat avec l'Onda: Prélude de Kamel Fadhloun et Gaadet Lahbeb de Nabil Hamai. Deux pièces pour orchestre à cordes qui seront interprétées, comme est le cas de Africana de Dada, en première exécution en Algérie». En somme de très bons concerts musicaux en perspective, qui n'attendent que de venir à point à la rencontre du public. Rendez-vous pris pour notre part le 25 à la salle Atlas de Bab El oued!