Le grand et célèbre écrivain algérien Anouar Benmalek a reçu le Grand Prix de la fiction pour son roman «L'amour aux temps des scélérats» paru aux Editions Casbah en Algérie et aux éditions «Emanuelle Collas» en France.

Le prix lui sera remis à l'occasion d'une cérémonie qui sera organisée le 24 juin 2022. Il faut préciser que le Grand Prix de la fiction littéraire est une distinction de la Société des gens de lettres (Sgdl).

La cérémonie de remise du prix à Anouar Benmalek, l'un des meilleurs romanciers algériens, faut-il le rappeler, aura lieu le 24 juin à l'hôtel de Massa, à Paris, lors de la cérémonie des Grands Prix Sgdl.

La Société des gens de lettres (Sgdl) est une association française de promotion du droit et de défense des intérêts des auteurs. Elle a été créée à Paris le 16 avril 1838, sur une idée de Louis Desnoyers, soutenue par Honoré de Balzac et un comité d'écrivains. Elle a été présidée par de nombreux géants de la littérature à l'instar d'Honoré de Balzac, Emile Zola, François Mauriac, Duhamel, Vialar, Rousselot, Decoin, Châteaureynaud, Hardy... Son siège est situé, depuis 1928, à l'hôtel de Massa à Paris.

Dès sa sortie, le roman «L'amour aux temps des scélérats» a été unanimement salué par la critique et les chroniqueurs littéraires. «L'amour aux temps des scélérats», un pavé de 450 pages qu'on lit d'une traite, a été présenté et dédicacé par l'auteur Anouar Benmalek lors du dernier Salon international du livre d'Alger (Sila). Le roman raconte une histoire d'amour dans un des lieux les plus outragés de la planète par l'intolérance religieuse, la guerre perpétuelle, la tyrannie meurtrière. Tout commence quand se présente, à la frontière entre Turquie et Syrie, un étrange candidat au jihâd, français et converti, du nom de Tammouz.

«Qui est-il, cet avatar du diable, aimé des chats et fâché avec son patron? Parti à la recherche de la femme qu'il a follement aimée, il rencontre sur sa route Zayélé, adepte d'une vieille religion minoritaire, mais aussi Adams, pilote de drone, engagé avec le Kurde Ferhad dans les forces démocratiques syriennes qui se battent contre Daesch, ou encore Houda et Yassir, l'apprentie artiste et son amant, tous les deux en fuite... Des personnages aussi attachants que surprenants, qui devront choisir entre conscience et survie au cours de leur existence», précise la présentation du livre, contenue dans l'édition algérienne (Casbah) en ajoutant: confronté aux violences qui secouent la Syrie, Anouar Benmalek n'a peur de rien et, d'une plume acérée, nous livre, avec «L'Amour au temps des scélérats», un grand roman d'amour et d'aventure, intense, efficace, tragique, drôle et universel. Mathématicien de formation (il est titulaire d'un doctorat d'Etat en probabilités et statistiques), Anouar Benmalek s'est mis à l'écriture très jeune, notamment l'écriture journalistique, la poésie et surtout le roman. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres, entre nouvelles, romans, essais, ouvrages collectifs et poésie. On lui doit notamment, les romans à succès: «Les amants désunis», «Fils de Sheol», «Le rapt», «O Maria», «Ce jour viendra», «L'amour loup», «L'enfant du peuple ancien», etc.