La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a reçu lundi au siège de son département, à Alger, les membres de la commission d'aide à la cinématographie relevant du Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques, a indiqué un communiqué du ministère.

Selon la même source, plusieurs questions liées au secteur du cinéma, notamment la dissolution du Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques, ont été abordées lors de cette rencontre.

La ministre a rassuré les membres de la commission que l'Etat continuera d'accompagner les porteurs de projets cinématographiques. Elle a, en outre, proposé l'élaboration d'un rapport détaillé sur les projets étudiés rappelant que ses services s'attelaient à trouver des solutions pratiques pour dynamiser ce secteur stratégique.