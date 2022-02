Le court métrage «Il reviendra» du réalisateur Youcef Mahsas participera à la compétition officielle du Festival «Cinemana du film arabe» pour sa troisième édition qui se tiendra du 19 au 22 février à Mascate (Oman), lit-on lundi dernier sur le site web de la manifestation.

Le film algérien «Il reviendra» entre en compétition officielle pour la nouvelle édition du festival, aux côtés de 31 films sélectionnés.

Ce court métrage de 39 minutes a été réalisé par Youcef Mahsas, diplômé de l'Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l'audiovisuel (Ismas), promo 2012, avec le concours du Centre algérien de développement du cinéma (Cadc) et la société Rodacom.

Le film raconte l'histoire d'un homme et de son fils de 8 ans qui entrent dans un salon de coiffure.

Le père insiste pour laisser l'enfant avec le coiffeur Salem, lequel commence à couper les cheveux du petit, quand soudain une forte explosion retentit. Un attentat terroriste vient d'être commis.

À la tombée de la nuit, le père n'est toujours pas revenu.

Par ailleurs, un autre film algérien du réalisateur Abdelkader Djaouad Salami, a été sélectionné pour participer à la compétition «El Qods, capitale de la Palestine», aux côtés d'autres films égyptien et palestinien.