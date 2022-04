Et c'est parti! Le 16 avril correspond au lancement du mois du Patrimoine.

À cette occasion, la galerie d'art Hang' Art, récemment inaugurée au niveau du 3eme étage du centre commercial Garden City de Chéraga, abrite depuis, samedi dernier, une belle exposition alliant arts plastiques et artisanat. Deux femmes se sont associées pour rendre hommage à leur manière aux femmes et à nos aïeux dans la sauvegarde de notre patrimoine matériel et immatériel. Fazi Bouaouni expose une trentaine de tableaux de différents formats, déclinés en peinture à l'huile ou en technique mixte. La culture algérienne est évoquée à travers ses zaouïas, ses hammams où l'on distingue le plus souvent des femmes, baignant dans des formes et des couleurs bigarrées hautement colorées. L'artiste-peintre nous parle un peu de son travail: «C'est d'abord le souvenir de ma mère quand j'étais petite à Blida, on allait au wali «saleh» de Blida, Sidi El kebir et on jouait à ce jeu. Elle commençait à nous raconter des histoires qui ressemblent à celles des Mille et Une Nuits. Ce sont des souvenirs là, qui sont restés gravés dans ma mémoire et que j'essaye de retranscrire à travers les couleurs, des choses que je ne peux exprimer.»

Le motif berbère de nos aïeux

Et de poursuivre: «Ce sont des personnages féminins parce que je considère que la femme est la gardienne du temple, c'est grâce à elle qu'on a pu sauvegarder notre riche patrimoine culturel, les femmes de l'ombre surtout qui ont permis la transmission de ce patrimoine d'une génération à l'autre. Des femmes qui ont été oubliées par le récit historique et que j'essaye par mes pinceaux de leur rendre hommage et de démontrer le rôle qu'elles ont joué et qu'elles jouent encore, aujourdhui, pour la sauvegarde de ce patrimoine séculaire culturel». Pour sa part, la représentante de Insaj Home nous confiera que c'est son amour envers les tapis, plus précisément le tapis berbère, qui l'a poussé vers l'artisanat. «Je me suis exprimée avec mon tapis. J'emploie plus précisément la haute laine. Je viens de Laghouat. Je fais un tapis moderne avec des motifs contemporains, tels l'oeil et le palmier. Il s'agit de l'oeil qui pleure. Le dessin raconte toute une histoire.».

En effet, l'artiste expose de très beaux tapis épurés qui méritent vraiment qu'on y plonge nos regards attentivement. Des tapis chaleureux qui reflètent le bien - être tout en racontant des histoires de nos ancêtres. Amel Mouhoub, la responsable de la galerie Hang' Art nous fera remarquer quant à elle: «Cette expo inaugure le mois du Patrimoine. On rend hommage à notre patrimoine à travers ce patchwork artistique. Nous avons une trentaine de tableaux qui sont accrochés au mur en tout et cinq tissages. C'est grâce à nos grands-mères que les traditions ont pu être sauvegardées. On les aurait perdues sinon.

Les traditions de nos grands-mères

Cette galerie est ouverte à titre gracieux pour les artistes. Nous avons d'ores et déjà tracé un programme. Le mois de mai sera consacré à une expo d El Bahi, juste après, au moins de juin, on assistera à celui de Houria Bouazara qui travaille sur l'enfance notamment.» et de faire savoir: «A partir de cette semaine on va lancer un appel à candidature, destiné aux jeunes talents qui devront nous envoyer leur cv et les photos de leurs oeuvres pour qu'on les expose au mois de juillet.». Belle soirée ramadanesque, il est à préciser que le vernissage de cette expo, a été marqué aussi par des restitutions de boukala devant un public charmé. Histoire de se rappeler les belles veillées d'antan qui ponctuaient chaque soirée du mois de jeûne.On note enfin que Garden City Life style, fait partie d'un vaste ensemble architectural développé par CMI groupe Ramdane. Sur 25000m2 de surfaces louables, Garden City se dotera cet été d'un multiplexe composé de trois salles de cinéma. Le mois de mai verra l'inauguration de Teri Park qui se veut être l'un des plus grands parcs de loisirs en Algérie. Il s'étalera sur 1400 m 2. On y trouvera plein de jeux pour enfants, des jeux électroniques etc. «Avec une décoration à couper le souffle, ce sera une ville reconstituée.» nous a-t-on confié.

À rappeler que Garden City fêtera son premier anniversaire le 27 avril 2022. Le centre commercial à travers son architecte Tarik Bey Ramdane a reçu le Premier Prix national d'architecture. Sa fréquentation est actuellement en moyenne entre 12000 et 14000 personnes par jour. «On atteindra bientôt les 20.000/22000 personnes. C'est la première fois qu'on ait un centre commercial aussi moderne car ouvert et les gens viennent essentiellement pour acheter», nous dira son directeur. «La galerie d'art sera complétée par l'espace cinéma qui verra le jour cet été et qui réservera à la création algérienne dans le milieu du 7eme art une visibilité grâce à l'important flux des visiteurs» nous précise

t-on. Un lieu, en tout cas, qui, dès la nuit tombée, est immédiatement assailli par le monde durant ce mois de Ramadhan. Un flux remarquable de visiteurs parvient chaque soir au Garden City. Ce qui dénote de son succès.