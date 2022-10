L'artiste plasticien algérien Hamza Bounoua a été choisi comme commissaire international de la «Biennale du Nord et de l'art culturel» (Aurora Biennale) dans la ville suédoise de Malmö, dans sa deuxième session pour l'année 2024, a fait savoir la galerie d'art «Diwaniya».

En effet, il a été déclaré sur le site Internet de la galerie, fondée par Hamza Bounoua en 2020, que la «Biennale du Nord et de l'art culturel» (Aurora Biennale) «a officiellement choisi Hamza Bounoua pour être son commissaire international dans sa deuxième session pour l'année 2024».

Bonoua sera «chargé de sélectionner tous les artistes qui participeront à l'exposition principale de la Biennale, qui est d'une grande envergure et qui réunira les artistes plasticiens arabes les plus célèbres et professionnels, qu'ils soient issus des pays arabes ou ceux d'Europe».. Et en tant que commissaire international, Bounoua aura «un point de vue sur tout, du choix des artistes distingués au choix du thème et du concept de la Biennale», soulignant que «le critère de participation est le professionnalisme et la valeur internationale» de l'artiste, c'est-à-dire que l'artiste se doit d'avoir une activité permanente dans son pays, qu'il soit connu et ait un nom, qu'il soit sérieux et appliqué, en ayant sa propre conception de ses oeuvres, en plus d'avoir beaucoup de créativité et de réalisations, que ce soit localement dans son pays ou à l'international, des oeuvres d' une valeur internationale.

La «North Biennale and Cultural Art» (Aurora Biennale), qui a été créée en 2022, est un événement littéraire et culturel organisé par la Fondation suédoise «Nanar» pour la culture et les arts, une plateforme culturelle et artistique à but non lucratif à Malmö (Sud Suède) dirigé par l'artiste et écrivain suédo-irakien Aseel Al-Amiri, où il travaille à faire connaître la culture et l'art arabes au public suédois en particulier et au public européen en général.

La Fondation est un incubateur pour un grand nombre d'intellectuels, d'écrivains et d'artistes des pays arabes et des résidents en Europe. Elle travaille également à rapprocher la culture et l'art suédois du public arabe, dans le but de consolider les ponts de compréhension, de sensibiliser et livrer des messages de pensée et de beauté aux deux parties.

Hamza Bounoua, qui a étudié à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, est connu pour son utilisation de la calligraphie arabe et des couleurs de terre dans des contextes symboliques et esthétiques qui allient originalité dans les idées et contemporanéité dans les techniques et les styles, ce qui insuffle généralement à ses oeuvres des connotations bien abstraites.

L'artiste a par ailleurs participé à de nombreuses expositions internationales au Koweït, au Brésil, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Bosnie, au Qatar... Il a également remporté plusieurs prix internationaux, dont le prix «Arts de la Méditerranée» en 2001 à Marseille (France) et le prix «Prix??du Congrès international des arts euro-algériens à Bruxelles (Belgique) la même année En 2020, Bounoua a fondé la galerie d'art Diwaniya à Alger dans le but de «faire découvrir l'art algérien dans le monde.»

Ses peintures ont été vendues dans de nombreuses ventes aux enchères et musées, en plus de sa position de membre du comité de sélection à la Biennale internationale de calligraphie de Sharjah aux Émirats arabes unis.

Il a aussi présidé le Forum des artistes arabes à Doha, au Qatar, en 2018.