Les salles Ibn Khaldoun (Alger-Centre) et Sahel (Chéraga) continuent leur programmation de la semaine. En effet, les amoureux du cinéma sont attendus pour la projection de sept nouveaux films depuis le 26 novembre et ce, jusqu’ au 1er décembre. Pas moins de trois projections sont prévues chaque jour. Au programme « Black Panter: Wakanda Forever »,

« Armageddon time » ou encore « Amsterdam ». Ces projections sont organisées par l’établissement Arts et Culture d’Alger en partenariat avec MDciné. Au menu :

Mercredi 30 novembre:

13h30: Le menu

15h30: Black Panther

18h30: Amsterdam

Jeudi 1er décembre:

13h30: Black Panther: Wakanda Forever

16h30: Ticket to paradise

18h30: Le menu

Le prix du ticket varie selon le film choisi et se situe entre 500 et 800 DA.