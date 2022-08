L'hommage se tiendra à l'occasion du Ssalon du livre «Mustapha Aouchiche», programmé du 2 au 8 septembre à l'école primaire du village Takrietz.

Les organisateurs précisent qu'en abritant cette manifestation, Takrietz se veut un carrefour culturel pour tous les amoureux du livre et les assoiffés de culture, pour tous ceux qui se revendiquent de ce que Tahar Djaout appelait «la famille qui avance»...

Un salon baptisé Mustapha Aouchiche

Les initiateurs de cette activité rappellent que Takrietz a une position géographique idéale; elle est au carrefour de quatre wilayas et c'est le premier village de la wilaya de Béjaïa

«que vous trouverez en quittant la pénétrante autoroutière».

«Notre salon est baptisé Mustapha Aouchiche, un fils de notre village, un des membres les plus actifs de l'Académie berbère.Une fierté pour nous et pour toute la région.

Cet homme a consacré sa vie pour la culture et l'identité, et le livre et la production culturelle lui tenaient tant à coeur qu'il abandonna son métier pour fonder les «Éditions Berbère», que tous les artistes, cinéastes, écrivains qui étaient sur le terrain à la fin des années 80 et au début des années 90 connaissent», indique-t-on, en ajoutant que Mustapha Aouchiche allait aménager un local à Takrietz, pour sa maison d'édition afin justement d'assurer une production culturelle.

Mais le destin funeste avait voulu qu'il décède dans un tragique accident de voiture en janvier 1995, en compagnie de la talentueuse et très connue chanteuse Zohra.

«Ce geste de notre part se veut être un travail de mémoire et une suite logique du travail titanesque que lui a initié, et nous exprimons ainsi en faisant l'idée qu'on a beau répéter que nul n'est prophète en son pays, des exceptions existent», enchaînent les organisateurs.

Plusieurs conférences programmées

Ces derniers soulignent en outre que la première édition de ce salon du livre est dédiée à la mémoire et à la pensée de Mohamed Arkoun, l'Algérien, Kabyle humaniste qui a bouleversé le monde des idées par ses travaux, et qui a mené triomphalement une rude bataille contre l'obscurantisme et la pensée manichéenne.

Il y a lieu de préciser que ce salon du livre sera le théâtre de plusieurs conférences programmées, animées par des connaisseurs et des spécialistes, pour faire connaître la pensée de Mohamed Arkoun au grand public, et pour réhabiliter «un homme dont nous payons encore aujourd'hui le prix de l'éviction dans les années 80».

Le Salon du livre de Takrietz reste ouvert à tous les écrivains sans exception et sans exclusion. De même que ses portes demeurent ouvertes à l'ensemble des éditeurs de livres des quatre coins du pays. Il y a lieu de rappeler que Mohamed Arkoun est né le 1er février 1928 au village Taourirt-Mimoun dans la commune d'Ath Yanni et décédé le 14 septembre 2010 à Paris. Il est à la fois historien, islamologue et philosophe. Il fut professeur émérite d'histoire de la pensée islamique à Paris III et enseigna l'«islamologie appliquée», discipline qu'il a développée, dans diverses universités européennes et américaines, en référence à l'anthropologie appliquée de Roger Bastide. Parmi ses sujets de prédilection, l'impensé dans l'islam classique et contemporain.

Parmi ses livres, on peut citer: «La Pensée arabe», «Lectures du Coran» «Penser l'islam aujourd'hui» «The Unthought in Contemporary Islamic Thought».