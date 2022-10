Le point fort de cet espace demeure, incontestablement, le jeu de mots. Me Med Bouaïchaoui est chargé de défendre un très jeune inculpé de... vol, fait prévu et puni par l'article 350 du Code pénal. Pas le vol d'un oeuf, ni celui d'un boeuf, le vol d'une voiture très mal garée!

La veille de l'audience, il s'était accroché avec un codétenu et portait, le matin, une minerve, histoire d'émouvoir la juge, peut-être!

«Alors, mon garçon, qu'avez-vous fait de répréhensible le mercredi 30 septembre 2022? Attention! Si vous essayez, par malheur pour vous, de vous dérober en ne racontant pas tout sur le délit, nous pourrions nous fâcher, et alors là, adieu aux circonstances atténuantes!» balance, d'emblée, la présidente de la section correctionnelle du tribunal, devant une assistance fort nombreuse et intéressée.

La réponse du «garçon» ne se fit pas attendre: après avoir sangloté quelques courtes secondes, le détenu, passa aux aveux sans forcer sur le champignon. Il cria ses regrets et demanda pardon à Allah, et à la justice. Et comme pour toucher les magistrats, il dit haut et fort, qu'il était orphelin, et que cc sont les voisins qui ont cotisé pour lui payer un conseil. D' ailleurs, ce dernier fit une courte, mais remarquée, intervention, où il mit en valeur le «courage» de Sayed, qui mérite effectivement de larges circonstances atténuantes! Auparavant, le procureur, visiblement excité, effectua d'exorbitantes et franchement exagérées, demandes (deux ans fermes).

À l'issue du verdict, le représentant du ministère public a failli quitter la salle d'audience par le trou d'une souris... Me Med Bouaïchaoui, le grand blond et jovial avocat d'Alger, a eu beaucoup de mérite en sauvant son client. Sa plaidoirie fut tout simplement, éblouissante! Il faut dire que Sayed 26 ans, a été pourtant, très correct, à la barre, en ne tenant pas tête à la présidente de la section «détenus» du tribunal de Sidi M'hamed-Alger. Il a été correct, en reconnaissant avoir commis le vol, dont il est question.

Le vol est manifestement, le 1er délit vaillamment et quotidiennement combattu par les services de police et de gendarmerie, ainsi que par les juges du siège!

La juge, qui était dans un bon jour, a été plus que généreuse en ne harcelant pas Sayed. Elle a permis à l'inculpé d'expliquer son fâcheux geste. Il a demandé pardon, car Allah a toujours recommandé le pardon. Puis, continuant sur sa lancée, il a ´´exigé´´, au nom d'Allah, le Clément, l'indulgence du tribunal.

La juge rappelle qu'Allah a surtout ordonné de punir le voleur, et il est inutile que nous fassions un pénible retour sur la nature de cette punition! Brrr!

L'article 350 du Code pénal (loi n° 06 -23 du 26 décembre 2006), dispose dans son alinéa «un» que: « Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni

d' un emprisonnement d' un an à cinq ans et

d'une amende de 100 000 DA à 500 000 DA...» C'est fini, je me range définitivement ´´, réplique l'inculpé qui demande la permission d'aller se soulager...il y a de quoi!

Deux ans, c'est trop! Puis, ce fut autour de l'élégant avocat d'entrer en scène.

«En passant devant le nouveau centre commercial du centre-ville, et l'auto, il a été tenté par Satan. Pour ce qui est du casier, il est quasi vierge» ! ´´ Permettez-lui de se soigner, de se débarrasser de sa minerve et ses béquilles ´´ a mâchonné Me Bouaïchaoui, qui a craché discrètement un franc et large sourire, à l'issue du prononcé du verdict. En effet, les six mois d'emprisonnement ferme, requis par le parquetier, ont été remplacés, par le sursis, la magistrate ayant probablement pris en considération, le jeune âge de l'inculpé primaire (21 ans). ´´Attention prévenu, je ne veux plus vous revoir dans cette salle!´´ chantonne presque la juge, pressée d'en finir avec le rôle...