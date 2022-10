Et pourtant, depuis des lustres, d'éminents spécialistes en droit, ont souvent crié leur douleur, devant un fait que tout le monde admet, volontiers: la responsabilité de certaines victimes est largement engagée, au moment de l'accomplissement du délit.

En effet, d'après les mille et une histoires d'escroquerie, vécues de très près à la barre, il est nettement apparu que certaines victimes d'escroquerie, n'avaient jamais mesuré la gravité du fameux adage qui stipule : «La loi ne protège point les naïfs!».

En effet, avant tout accord, toute transaction, tout arrangement, il est utile de se rendre compte de la régularité de l'opération! «Oui, la normalité est une règle universelle pour toute action, visant à rapprocher les individus! Il est donc «normal» de vérifier les démarches effectuées, en vue d'un règlement!» s'offusque un grand magistrat de la «Suprême», qui est même pour « des poursuites contre la victime, qui se fait avoir aussi facilement!» Un citoyen se présente à la justice, dénonce un grave acte d'escroquerie/ Il «exigera » de la justice, réparations! Effectivement, le gus aurait remis à «l'escroc», trente millions de centimes, à titre d'avance, pour l'acquisition d'une voiture d'occasion, d'un coût de soixante dix millions de centimes! Le juge va poser la question que toute personne sensée serait obligée de poser: «Dites donc au tribunal, qui se fait un sang d'encre, pour savoir si le monsieur vous a remis un papier d'une reconnaissance, pour la remise de la somme versée.» Là, la «victime» ne répondit pas sur place, cherchant plutôt ses mots, comme pour s'excuser de s'être fait avoir! «C'est que...Heu... C'était un vieil ami, les liens d'amitié et de bon voisinage, ont fait que je ne voyais pas la nécessité de lui...Heu... demander une reconnaissance de dette! C'était surtout une question de confiance!».

--Et voilàà! La belle affaire! C'est tout trouvé! Bon sang, pourquoi donc ne pas avoir exigé la contrepartie de la remise d'une aussi grosse somme?

--Je vous ll'ai déjà dit. C'est une vieille connaissance, et nos familles se connaissent depuis fort longtemps et je...

--Résultatt? C'est à la justice maintenant de faire le sale boulot, et de nettoyer la «plaie»! Non, M., la justice ne défend jamais les naïfs. Elle travaille selon les preuves qui lui sont exhibées ici, là, à la barre, devant l'assistance! Désolé de vous l'annoncer, mais votre plainte ira mourir au fond des tréfonds des archives.» Regardant la tête d'enterrement que fait la pauvre victime, le juge dit, en direction de l'inculpé

vraiment décontracté et à l'aise, entre les dents: «Evidemment, votre version est attendue avec ferveur et par le tribunal, et par le public, quoique les carottes soient cuites pour la victime, qui doit se mordre les phalanges, à la suite d'une mauvaise appréciation de la situation, dans la quelle, il s'est mis, sans contrainte, ni menaces! Bourhane. F. l'inculpé, un gus à l'allure quelconque, s'avance bien en face du président et articule: «C'est inouï, comme version. Baha Eddine est un ami de longue date et je suis surpris, qu'il m'ait traîné devant la justice pour rien! Il est vrai que nous avions discuté de l'achat de ma voiture, mais il n'y a eu aucun arrangement. La preuve? Ma voiture est actuellement chez Mme, qui est montée au marché de la vieille ville, faire les commissions du week-end!»

Un lourd silence plomba la salle d'audience pur laisser la victime se tenir désespérément les tempes, tant le mal d'avoir été joué est pour le moment, de rigueur!

L'escroquerie est un vilain délit avec lequel jonglent plusieurs personnes suspectées d'en vouloir à la fortune des autres avec des moyens frauduleux.

Des escrocs de grande envergure font le spectacle, lorsque la justice va au bout de son boulot!

Le président transcrit le dispositif et lance la relaxe pure et simple de l'inculpé, blanc comme neige, en ce doux mercredi, tout de même, nuageux!