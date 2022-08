Mais la lutte contre le vol, sous toutes ses formes, restera vaine à défaut de la vigilance des citoyens! Une voiture de tourisme avec deux personnes à bord, roulait tranquillement sur le tronçon de l'autoroute «Chiffa-Berrouaghia». C'était, probablement, une famille qui se rendait en direction de la capitale. Une jeune fille chichement vêtue, fit un signe d'arrêt au chauffeur, qui gara sur le côté. «Je suis étrangère à la région et je regagne notre domicile! «Pouvez-vous me déposer au niveau du prochain pont, svp!» dit, avec une douce intonation, la fille qui portait un sac vide, pour tout bagage! L'homme qui était avec sa femme et sa nièce, l'invita alors à prendre place derrière et repartit vers l'est.

Le soleil tapait fort. Aucun passager ne voulut entamer de discussion! Arrivée au pont indiqué, l'auto s'immobilisa et la jeune fille descendit en jetant un bouquet de remerciements à tous. Le carrosse redémarra et le voyage fut agréable, la circulation, étant fluide. À un moment donné, la nièce avait un besoin urgent! Le véhicule s'arrêta pour quelques minutes et tout le monde quitta la voiture sauf Amara, le chauffeur qui voulut allumer une seiche. Mais, stupeur, la pochette dans laquelle se trouvait outre le paquet de cigarettes, le briquet et l'argent de poche, disparut et aucune trace ne permettait de la retrouver. Elle se trouvait à l'arrière de l'auto. Il n'y avait aucun doute possible: c'est la fille qui s'est emparée de l'objet qui se trouvait bel et bien dans la voiture, derrière elle. Ils se sont fait avoir comme des enfants... Amara regarda bien Racha et Zahra, et lança, l'air désolé: il se fit une raison car c'était trop tard, maintenant! Il dit: «Voilà ce que c'est que de prendre des étrangers en cours de route!» Le chef de famille se rendit en ville déposer plainte contre X, pour vol et, au moins tenter de retrouver la fille à la main preste... Mme dormait paisiblement et il n'était pas question de lui faire perdre le reste du sommeil, comme ils ont perdu la pochette, car une fille est passée par là. Au commissariat, on leur a parlé d'une pseudo - étudiante qui jouerait, à la cleptomane! La station-service étant le lieu de prédilection des méfaits, avec, seulement le changement d'accoutrement de la fille, qui semblait être une maligne, pour ne pas être prise dans un traquenard policier, comme il s'en trouve un peu partout dans le pays. La fille-bandit-caméléon avait disparu de la région, histoire de se faire oublier, et de recommencer à la prochaine occasion. Et bien, ce jour arriva un vendredi, toujours à la même place, une jeune fille d'environ vingt-sept ans, faisait de l'autostop, vers dix heures du matin, lorsqu' un véhicule dans lequel se trouvait, outre un jeune chauffeur, un vieil homme à l'avant et une jeune fille B.C.B.G, s'immobilisa devant l'autostoppeuse. Le chauffeur, un athlète qui ne payait pas de mine, mais qui s'avèrera, plus tard, être un flic, venu tendre le filet, dans lequel, la jeune fille, tombera les pieds joints, lui demanda la direction de La Chiffa. La fille ne réfléchit même pas et jeta: «On y entre par un détour! C'est encore loin, j'y vais, et si vous voulez, je vous montrerai le chemin» proposa la jeune fille qui fut invitée par le vieillard à s'assoir à côté de la petite fille qui semblait se taper un somme d'une longue distance. «Je m'appelle Manel. R. J'habite près de la plage ‘'colonel Abbès'', et je vais rendre visite à ma tante maternelle qui vient de sortir de la nuit noire d'une très grave maladie, soignée à temps!» balance toute seule l'invitée, à qui on n'a rien demandé! Mais à peine le vrombissement du moteur se fit entendre, que la fille voulut sauter de l'auto! L'expérience lui avait appris à regarder les gens, à bien les regarder... Elle avait vu le chauffeur envoyer un SMS, vers quelle direction? Nous ne saurions vous le dire, nature! Amara, gara le véhicule sur le côté de la route, à la sortie du village, et quitta la voiture pour empoigner, vers la sûreté urbaine, la fille, qui, curieusement, n'opposa aucune résistance. «Mlle, vous venez de tomber dans le rets que nous avions préparé la veille. Mon beau-frère m'avait averti, qu'une voleuse faisant de l'auto-stop, sévissait dans cette région, en dérobant, durant le trajet, des objets de valeur, si ce n'est du fric, un porte-monnaie etc.! Après un séjour de trois jours au commissariat, elle fut présentée au juge qui la condamna à deux ans fermes!