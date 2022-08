Le président de l'Organisation nationale des auto-écoles (Onae) Yagoubi Brahim, vient d'appeler les APC à se pencher sur les préoccupations des usagers en matière de prévention routière. En effet, la peinture du marquage routier matérialisant les passages piétons et autres lignes continues ou discontinues ne résistent plus au trafic intense et finissent très vite par être invisibles, avec des conséquences néfastes pour la circulation routière. Ce constat a été observé dans plusieurs wilayas du pays, comme à Oran, Saïda, Batna et d'autres où le traçage a quasiment disparu. Les autorités compétentes doivent recourir à une peinture de qualité pour que le marquage soit visible dans la durée et permette de renforcer la prévention routière et lutter contre les accidents de la route. Depuis le mois de juin, l'Onae prend part à une campagne de prévention routière initiée par les services de la Gendarmerie et de la Police, a par ailleurs observé l'Onae et la matérialisation de la chaussée par les APC constitue un souci particulier pour les candidats des auto-écoles. Il en va de même pour l'absence de certains panneaux de signalisation et de direction pour les nouvelles cités et agglomérations, sachant que l'environnement est en perpétuelle mutation et que le suivi doit être à la hauteur des besoins.