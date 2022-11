Le Comité olympique (COA) a lancé officiellement vendredi au Centre national de sport et de loisir de Tikjda (Est de Bouira), sa campagne de plantation d'arbustes «Plantons pour l'Algérie», en présence du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Tiabi Slimane. Lancée également en présence du président du Comité olympique Abderrahmane Hammad, et de plusieurs athlètes d'élite, cette opération symbolique a porté sur la plantation de quelque 100 arbustes aux alentours du Cnslt. « Il s'agit du lancement officiel de la campagne de plantation pour cette année pour préserver ces sites naturels et de sport au profit de nos athlètes», a expliqué Hammad. Dans la matinée, une autre opération symbolique de nettoyage du site d'Aswel, près de Tikjda, a été lancée avec la participation de plusieurs athlètes, sportifs, ainsi que journalistes et membres du Comité olympique.