Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a affirmé, mercredi à Alger, que son secteur comptait élargir vers d'autres aéroports du pays, les vols affectés au Hadj et à la Omra, lesquels se limitent actuellement à cinq aéroports, Alger, Oran, Constantine, Annaba et Ouargla. Lors d'une séance plénière à l'APN, le ministre a fait savoir que la liste des aéroports concernés par le Hadj et la Omra est fixée lors d'un Conseil interministériel dédié à cet effet. Le ministre a, également, révélé l'étude de reclassement de certains aéroports à la catégorie «A», notamment celui de Sétif.

Une décision devant être soumise au décret exécutif N 89-50, portant contenu et procédure de répartition des aérodromes sur le territoire national.