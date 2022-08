Les perturbations dans la collecte des ordures ménagères sont devenues persistantes depuis quelques semaines, au niveau du groupement d'Oran, et de plusieurs communes périphériques de la wilaya. Le phénomène risque de s'aggraver dans la mesure où ce sont une trentaine d'opérateurs privés qui se retrouvent en arrêt de travail faute du paiement de leurs créances cumulées des exercices 2020, 2021 et 2022.L'Association des entreprises de collecte des ordures considère que si aucune mesure n'est prise, ce seront quelque 70 opérateurs contraints à l'arrêt avec les incidences qu'on imagine sur le bien-être et la santé des habitants et l'environnement.

D'après leur association, les opérateurs privés sont, en effet, confrontés à de graves difficultés financières pour l'entretien du matériel roulant et le versement des salaires de leurs employés. Des promesses ont été faites selon lesquelles toutes les créances seraient réglées à la fin des Jeux méditerranéens d'Oran.

Certains opérateurs privés affirment n'avoir même pas de quoi faire le plein.

Le ramassage des ordures ménagères ne se fait plus depuis plusieurs jours dans de nombreux quartiers et communes de Wahran El Bahia, jusque dans le centre-ville.

Par ailleurs, les concessionnaires activant au centre d'enfouissement technique de Hassi Bounif n'ont pas perçu, eux aussi, leurs créances depuis plusieurs mois.