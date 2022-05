Sous le haut patronage des ministres de la Poste et des Télécommunications, de la Numérisation et des Statistiques et du ministre délégué de l'Economie de la Connaissance et des Start-up, le Groupement des acteurs algériens du numérique (Gaan) organise le Digital African Summit. L'événement se déroulera au Centre International des Conférences à Alger le 31 mai, avec plus de 4 000 participants, 100 exposants, start -up et entreprises venus de tout le continent africain. S'étalant sur trois jours, plusieurs activités seront à l'ordre du jour, dont des conférences plénières, des rendez-vous BtoB, des workshops et

des afterworks.