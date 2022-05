Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beljoud, a révélé que l'ouverture de nouveaux postes-frontaliers est soumise à conditions. À une question sur l'entrée en service du poste frontalier d'El-Borma à Ouargla lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre a souligné que «l'Etat accorde un intérêt particulier aux zones frontalières», précisant que «l'ouverture et la création de nouveaux postes frontaliers exigent une étude globale et approfondie pour déterminer la faisabilité économique et sociale» et «la coordination avec le pays voisin».