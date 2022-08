En prévision du prochain recensement général de la population en Algérie, une délégation du ministère de la Numérisation et des Statistiques et du Bureau national des statistiques a effectué une visite de travail en Egypte, pour s'enquérir de l'expérience de l'Agence centrale égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques (Capmas). Selon un communiqué du ministère, cette visite, qui s'est étendue du 5 au 11 août, s'inscrivait dans le cadre du plan de travail conjoint entre le ministère de la Numérisation et des Statistique et le Bureau du Fonds des Nations unies en Algérie. La visite vise, selon le communiqué, à «échanger des expériences et des bonnes pratiques avec l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques en Égypte, dans le domaine de l'utilisation des nouvelles technologies». Au printemps de cette année, l'Égypte a réussi à numériser le premier recensement de la population du pays, qui a été réalisé en 1848, et était le premier recensement en dehors de l'Europe à l'époque.