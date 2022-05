Le conflit russo-ukrainien a contraint plusieurs pays à opter pour le protectionnisme alimentaire. Dans ce contexte, le marché des fournisseurs d'intrants, clés pour la sécurité alimentaire, évolue également. Jusqu'en février, le principal fournisseur d'engrais azotés pour l'agriculture péruvienne, comme l'urée, était la Russie, avec une part de 62%, suivie de la Chine. Mais après le début du conflit, l'Algérie a pris sa place, selon les données d'avril de la direction des études économiques du ministère du Développement agraire et de l'Irrigation péruvien (Midagri). Ainsi, entre janvier et avril de cette année, l'Algérie détient

43% du marché des engrais pour le Pérou. La Russie a chuté à 39% et la Bolivie à 17%. Et le chinois? «Elle sécurise son marché intérieur pour approvisionner sa production agricole locale, en plus du fait que plusieurs ports ont été fermés en raison de la résurgence de la pandémie, et cela entrave son commerce international», explique Carolina Ramírez, porte-parole