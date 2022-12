Les services de l'Agence nationale d'amélioration et du développement du logement «Aadl» sont sur le qui-vive afin de terminer tous les projets de logements devant être distribués le 11 décembre prochain dans plusieurs wilayas du pays. L'agence a ordonné de doubler les effectifs et d'établir un programme en alternance, ainsi que des visites périodiques de responsables pour surveiller le taux d'avancement. Le processus fait partie de la mise en oeuvre du plan d'action de suivi sur le terrain pour divers projets de formule location-vente dans diverses wilayas. Le directeur général de l'Agence a ordonné que les divers obstacles administratifs et financiers freinant l'avancement du travail soient résolus. Il a également adressé instructions strictes aux entreprises de travailler plus et d'appliquer les instructions en vue de respecter les engagements de l'Agence envers le ministère et des propriétaires des logements