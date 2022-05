Le 6e Congrès de l'Organisation nationale des enfants de chouhada (Onec), tenu jeudi au Centre international des conférences (CIC, Abdellatif-Rahal) d'Alger, a plébiscité Khelifa Smati nouveau secrétaire général (SG) de l'Organisation. Dans une allocution prononcée à l'occasion de ce congrès qui s'est déroulé en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua, et des présidents de plusieurs partis politiques et organisations nationales, Smati a réitéré le soutien de l'Onec à l'initiative de rassemblement du président de la République,. Abdelmadjid Tebboune.

Il a ajouté, par ailleurs, que le 6e congrès de l'Onec visait à cristalliser le rôle de l'organisation dans la préservation du message des chouhada.