Algérie télécom vient d'annoncer que les clients abonnés à ses services vont pouvoir bénéficier d'une avance de 96 heures d'Internet en contractant le rechargement de secours. En effet, dans l'optique de pallier les coupures d'Internet éventuelles qui pourraient gêner les consommateurs, Algérie télécom vient de mettre en place un rechargement de secours qui durera 96 heures au lieu des 36 habituelles. Et ce, pour les abonnés des services Idoom Adsl et Idoom Fibre. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'entreprise a informé les citoyens que pour activer cette avance de 4 jours, ils devront appeler le 1500 et suivre les étapes du répondeur automatique. Par ailleurs, Algérie télécom vient de mettre en place un service de factures électroniques. En effet, les abonnés pourront désormais recevoir leurs factures par e-mail. Aussi, pour pouvoir s'inscrire et bénéficier de ce service, les abonnés devront suivre le lien suivant: https://ecare.algerietelecom.dz.