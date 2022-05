Les corps de deux pêcheurs, disparus en mer avec leur embarcation, le jour de l'Aïd, dans la zone côtière de Tamenfoust (Alger), ont été repêchés par les garde-côtes, cinq jours plus tard, en fin de journée, non loin de la plage du Taïs, dans la circonscription de Toudja, située à 35 km à l'ouest de Béjaïa). C'est ce qu'a indiqué l'unité locale de la Protection civile. Les corps des deux victimes, L. Ahmed, 25 ans et K. Hamza, 35 ans, ont été acheminés du port de Béjaïa à la morgue du CHU Khellil Amrane de la ville. Une mobilisation générale avait été enclenchée dès lundi dernier par les pêcheurs et les plaisanciers de la wilaya dans le but de retrouver la 3eme victime, M. Mohamed, porté disparu lui aussi, à bord du même bateau.