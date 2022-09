Plusieurs polycliniques de la wilaya de Médéa ont été équipées de numériseurs de radiologie, à la faveur d'un programme de modernisation de l'outil de travail au niveau de ces structures sanitaires, selon la direction locale de la santé et de la population. L'installation de numériseurs de radiologie au sein des salles de consultations médicales a ciblé, selon la même source, des polycliniques situées dans les communes de Benchicao, Ouamri, Draâ^eSmar, ainsi que la polyclinique de Tniet-El-Hdjar, dans la commune de Médéa. La généralisation de ces équipements à d'autres structures sanitaires se fera «graduellement» a-t-on ajouté, précisant que la dotation de ces polycliniques en numériseurs de radiologie permet au médecin de recevoir sur écran l'image de l'organe ou de la partie du corps réalisée en salle de radiologie et lui faciliter, ainsi, d'établir le bon diagnostic. Cet appareil permet également une prise en charge rapide du patient, par l'analyse en «temps réel» de l'image fournie sur écran, et un gain économique «non négligeable», car il réduit le recours aux films radiologiques, a-t-on expliqué.