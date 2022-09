Selon un communiqué de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (Onpo), 21 agences de voyages et de tourisme ont été agréées pour l'organisation de la saison de la Omra 1442 de l'Hégire. Cette liste n'est «toutefois pas définitive», a assuré le directeur de l'Onpo Ahmed Slimani, lors de la cérémonie de remise d'agréments aux agences concernées. Le même responsable a, dans ce sens, assuré que «l'étude des demandes déposées par les agences auprès de son organisme se poursuivra jusqu'à l'obtention des agréments si toutes les conditions sont réunies et ce jusqu'au 16 octobre prochain alors que les agréments seraient remis le 1er novembre». Pour rappel, les agences de tourisme et de voyages désirant présenter leurs candidatures pour l'organisation de la Omra 2022 (1444 de l'Hégire) avaient été invitées à s'inscrire et à retirer le cahier des charges afférent à l'opération via le portail algérien de la Omra https://bawabetelomra.dz, depuis le 1er septembre.