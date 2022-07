Le milieu de terrain international algérien, Adem Zorgane a prolongé son contrat avec le club belge du Sporting de Charleroi jusqu’en juin 2007. En Belgique depuis 2001, l’ex-académicien du Paradou AC était convoité par plusieurs clubs européens dont Lyon et Charleroi a préféré le conserver mais ne reste pas fermé à son départ, cet été, en cas d’offre dépassant les 10 millions d’euros. Il a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues, la saison dernière, pour trois buts inscrits et six passes décisives délivrées. Natif de Sétif et dont le père est un ex-international, Zorgane est l’un des plus sûrs espoirs du football algérien.