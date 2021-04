Interrogé sur la situation du Real Madrid après le fiasco de la Super Ligue, Florentino Pérez a eu une petite phrase étonnante concernant l'avenir de Karim Benzema: «Nous essayons de clôturer cette saison. Ensuite, nous parlerons de la saison prochaine, nous devrons peut-être vendre Benzema.» Provocation ou non, le président merengue laisse entendre que compte tenu de la situation économique, le Real Madrid pourrait bien être contraint de vendre ses meilleurs joueurs. Mais Zinedine Zidane a un souhait clair à ce sujet. Présent en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid s'oppose effectivement au départ de Karim Benzema dont le contrat s'achève en juin 2022.

«Je suis heureux de ce qu'il est en train de faire. C'est un joueur important pour nous, pour notre jeu et pas seulement pour marquer des buts. Nous profitons de lui et j'espère que le Real Madrid pourra profiter encore longtemps de lui», assure Zinedine Zidane.