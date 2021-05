Le défenseur central et capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, devrait être titularisé, ce soir, contre Chelsea en demi-finales retour de la Champions League. Sa prolongation de contrat pourrait se jouer sur cette rencontre. Il a beaucoup été question du Real Madrid dans l'émission El Chiringuito et c'est bien normal puisque les Merengues disputeront, ce soir, leur demi-finale retour de la Champions League sur la pelouse de Stamford Bridge.

Le nom de Sergio Ramos est revenu à deux reprises dans les conversations, dont une fois pour évoquer son avenir. La première information, c'est que l'Andalou devrait être titulaire face à Chelsea. Selon l'un des journalistes présents sur le plateau de l'émission, le vestiaire madrilène est persuadé que son capitaine sera de la partie vu l'importance du choc. Une sensation renforcée par le fait que Raphaël Varane sera absent et que Zinedine Zidane envisage d'aligner une défense à trois. Plus important encore: il semblerait que cette rencontre soit déterminante pour l'avenir de Ramos. Pour le moment, si le joueur a accepté que son salaire soit réduit de 10% en cas de prolongation, les 2 parties ne sont toujours pas parvenues à un accord car lui réclame 2 ans alors que le Real ne propose qu'une année. Une prestation XXL à Stamford Bridge ferait sans doute réfléchir Florentino Pérez sur le bien-fondé d'un nouveau contrat de 2 ans...