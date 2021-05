Dès le coup de sifflet final, l'entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane a demandé des explications. Au terme du match nul face au FC Séville (2-2) dimanche en Liga, le technicien français a discuté sur la pelouse avec l'arbitre Juan Martinez Munuera. Mais après cet échange avec l'homme en noir, la colère du coach des Merengue n'était absolument pas apaisée... En effet, le Tricolore n'a pas digéré le penalty sifflé en faveur des Andalous à 1-1. Alors que le Real allait bénéficier d'un penalty pour une faute du gardien Yassine Bounou sur Karim Benzema, l'arbitre, sur intervention de la VAR, a annulé cette décision pour accorder un pénalty aux Sévillans sur une main d'Eder Militao. Une décision incompréhensible pour Zidane, alors que Munuera n'avait pas sanctionné une action similaire de la part de Joan Jordan plus tôt dans le match. «Je ne comprends pas. S'il y a main, il y a en effet main de Militao, mais il y a aussi main de Séville (sur une autre action, ndlr). Ce que m'a dit l'arbitre ne m'a pas convaincu. Normalement, je ne parle jamais de cela, mais aujourd'hui je suis un peu en colère. Je fais confiance au football, à tous les gens qui y travaillent... J'ai vu une main de Séville, une main du Real Madrid, et ils ont sifflé contre nous. C'est comme ça», a déploré le Champion du monde 1998 pour Movistar +. En tout cas, avec ce résultat, le Real reste 2e du classement à 2 points du leader, l'Atletico Madrid, à 3 journées du terme de la saison. Ce nul représente donc une déception, même si Zidane a aimé le visage affiché par son équipe. «On méritait mieux. On a eu du mal à démarrer la partie, surtout les 25 premières minutes, mais notre seconde période a été très bonne», a analysé le technicien madrilène. «Maintenant, ça ne dépend plus de nous (pour le titre, ndlr), mais on va se battre jusqu'à la fin. Les sensations sont bonnes. J'ai vu mes joueurs s'engager, concentrés, ils voulaient gagner ce match. Je suis très content d'eux. Je termine l'interview avec le sourire? Oui, mais en colère», a-t-il insisté. Un sentiment d'injustice pour porter le Real dans le sprint final?